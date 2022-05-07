高雄街頭《頭文字D》！甩尾噴白煙　下場慘了...最高可罰2.4萬

記者許宥孺／高雄報導

一部黑色轎車行駛在高雄市街頭，過彎時，駕駛突然猛催油門再急煞，整輛車直接180度大甩尾，輪胎冒出陣陣白煙，其他駕駛都看傻了眼，畫面在網路上曝光後，警方表示將依法逕行舉發，最高可處2萬4000元罰鍰，並通知駕駛到案說明。

▲高雄街頭上演《頭文字D》，一部黑色轎車甩尾失控。（圖／翻攝自臉書八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」上傳一段影片，一部黑色駕車行駛於前鎮區金福路與東亞路口時，突然暴衝急煞，整部車180度翻轉停在路口中間，接著才迴轉離去。

▲黑色轎車輪胎噴出白煙。（圖／翻攝自臉書八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）

影片曝光後引起網友熱議，有人笑說是「兩段式左轉」、「為什麼他的左轉特別好玩」、「失控的迴力車」、「花式左轉」、「待轉而已大驚小怪的」、「左轉而已 到底在忙什麼 轉了一圈還是在別車屁股後面」、「耍帥變烙賽」。也有人說分析「拉手煞車甩尾失敗」、「車主想要帥氣甩尾過彎，但是甩過頭了！」、「甩尾跟失控差別只有一線之隔」。

▲▼黑色轎車被網友諷刺是「花式左轉」，轉了一圈還是跟在別車屁股後面。（圖／翻攝自臉書八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）

對此，警方調查，這起事件發生在6日上午，黑色轎車以「180度大甩尾」方式行駛，遭民眾上網爆料。警方檢視民眾提供違規影像後，認為該部汽車駕駛人危險駕駛違規事實明確，除依道路交通管理處罰條例第43條規定逕行舉發，處駕駛人新臺幣以6000元上2萬4000元以下罰鍰外，並通知駕駛人到案說明，視違法及違規情節再依刑法公共危險罪送辦。