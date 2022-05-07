　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／PCR陽性！黃捷確診　自曝身體狀況：咳嗽頻率高、喉嚨蠻痛

▲▼高雄市議員黃捷自爆快篩陽性，正在等PCR結果。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員黃捷PCR陽性確診。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議員黃捷6日自爆快篩陽性，今(7日)早PCR結果出爐，「果真是陽性」。黃捷感嘆表示，可惜原本準備美麗的紅玫瑰要送給美麗的地方媽媽們，很抱歉這週末無法親送了。她也透露目前身體狀況，「體溫正常，但咳嗽頻率變高，喉嚨蠻痛，減少說話保養中」。

高雄市議員黃捷昨日自爆快篩陽性，她表示，周三有些喉嚨癢，快篩陰性；周四開始發燒到近39度、畏寒、全身痠痛，且喉嚨癢痛有痰，晚間去診所就醫，快篩陽性並拿藥，6日去鳳山醫院PCR。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃捷PCR陽性確診。（圖／翻攝自黃捷臉書）

▲黃捷PCR陽性確診。（圖／翻攝自黃捷臉書）

「剛PCR結果出爐，果真是陽性」。黃捷7日上午表示，最可惜的是原本準備了美麗的紅玫瑰要送給美麗的地方媽媽們，很抱歉這週末無法親送了。

黃捷說，她已請捷辦同仁，與她沒有密切接觸，且快篩陰性也無症狀者，把花寄放在鳳山的友好店家，歡迎大家索取，讓她遠端獻上母親節祝福。

黃捷表示，雖然隔著螢幕，但看到充滿愛與熱情的紅玫瑰，心情也好起來，希望我的心意媽媽們都有收到，也非常感謝各方的關心，若回覆怠慢還請見諒。現在我體溫正常，但咳嗽頻率變高，喉嚨蠻痛，減少說話保養中。

▲黃捷請捷辦同仁準備紅玫瑰寄放鳳山友好店家，她在遠端獻上祝福。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃捷原本準備好紅玫瑰要送給地方媽媽，可惜無法親送了。（圖／翻攝自黃捷臉書）

延伸閱讀

避免學生確診隔離無法應考！　高雄國三生5／9即可改採線上教學

情侶自爆百人斬！相約驗性病套餐　醫驚「妹妹菜園茂盛」他秒分手

快訊／高雄＋1694！17夜生活圈有足跡　親友、職場校園最危險

收到確診通知！陳其邁拜託「先做2件事」　5／12前快篩陽仍得PCR

浪貓奶水不足6寶餓壞！橘媽母愛大噴發　自動躺下無限吃到飽

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
男扶2醉女被質疑撿屍！　真相竟是中了陷阱
高雄醫性侵女病患！　耳邊低語「用嘴讓妳高潮」：水好多
快訊／最強校花簡廷芮宣布懷二胎！　驗孕「結果二條線」嚇呆
鍾明軒開心宣布「我買狗咯」！　嗆：領養代替購買＝情緒勒索
新北確診產婦「母嬰」雙亡！年僅20歲懷孕7個月　打過一劑疫苗
隔離收台中防疫包　一字排開驚見「賣到缺貨2物資」：超佛
李沛旭突PO「下半身隆起照」　自拍露骨照外洩
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

急診2護理師顧百人！工會宣告台大醫院「失守」　急發求救信號請命

母親節怎麼過？　高雄大學調查：「排隊買快篩劑送媽媽」排第8

花蓮門諾啟動「防疫門診」  紓解急診人潮+降低感染風險

台中青年版快打站開打　盧秀燕籲「疫苗打好打滿慶祝母親節」

新北確診產婦「母嬰」雙亡！年僅20歲懷孕7個月　打過一劑疫苗

快訊／PCR陽性！黃捷確診　自曝身體狀況：咳嗽頻率高、喉嚨蠻痛

男友「母親節禮物」想送家電　她1理由打槍：確定收到會開心？

校園確診重災區在國小學童　一個月內暴增超過1萬例

隔離收台中防疫包　一字排開驚見「賣到缺貨2物資」！全場羨：超佛

快訊／本土學生一週暴增2萬人確診　1個月內累計超過3萬例

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

【Fred吃上癮】愛心早餐第一首選！炭烤豬排總匯三明治

【Fred吃上癮】清冰箱換季料理！麻辣鍋底乾拌滷味

【Fred吃上癮】Taco Tuesday！星期二的豐盛！墨西哥辣味豬五花

選舉造勢里民太熱情！　「激動毛鐵粉」追車歡迎

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

急診2護理師顧百人！工會宣告台大醫院「失守」　急發求救信號請命

母親節怎麼過？　高雄大學調查：「排隊買快篩劑送媽媽」排第8

花蓮門諾啟動「防疫門診」  紓解急診人潮+降低感染風險

台中青年版快打站開打　盧秀燕籲「疫苗打好打滿慶祝母親節」

新北確診產婦「母嬰」雙亡！年僅20歲懷孕7個月　打過一劑疫苗

快訊／PCR陽性！黃捷確診　自曝身體狀況：咳嗽頻率高、喉嚨蠻痛

男友「母親節禮物」想送家電　她1理由打槍：確定收到會開心？

校園確診重災區在國小學童　一個月內暴增超過1萬例

隔離收台中防疫包　一字排開驚見「賣到缺貨2物資」！全場羨：超佛

快訊／本土學生一週暴增2萬人確診　1個月內累計超過3萬例

懶人包快收下！台中大雅「8大親子旅遊景點」　和孩子放電一整天

急診2護理師顧百人！工會宣告台大醫院「失守」　急發求救信號請命

17歲狗爺爺「小鮮肉回春」歪頭燦笑！　她曝保養神器：適口性好

勝利日倒數2天！學者曝普丁「可能動向」　不宣戰還有3條路可走

阿庫納傷癒首轟！炸裂450英呎超大號全壘打　勇士卻不敵釀酒人

友人爛醉睡一旁硬上他女友　鬧鐘響起...無膽淫狼嚇到尿遁秒逃

蔡壁如確診「Ct值13.8」　自曝騎腳踏車到台大醫院PCR

唐西奇、布朗森G3合砍54分射太陽　保羅生日罕見7失誤

驅逐「瘋邦」惹爭議　裁判發聲明致歉

奧運金牌戰主審　紀華文達成中職2千場執法

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

高雄20歲女確診被旅館趕出！台南街頭攔警車求救

新北確診孕婦高燒昏迷！搶救3天今晨逝世　胎兒昨不治　

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩都陰」　真相哭了

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

診所可做PCR名單一次看！秒懂防疫新制9大QA

她批陳時中說幹話：我有快篩幹嘛排隊　事影片還原現場

「幼兒園裝沒事」害全家染疫！網轟別人孩死不完

Omicron流感化不見得是好事　醫曝「最恐怖流感」：死亡率21%

陳時中「我有快篩幹嘛排隊？」　王鴻薇：盡會幹話帝

今午後變天　明起2道梅雨鋒面攜雷雨

情侶相約驗性病　醫驚「妹妹菜園茂盛」他秒喊切

確診孕婦高燒送醫！搶救2天腹中胎兒不治

30餘名郵差確診　中華郵政證實

更多熱門

相關新聞

台中青年版快打站開打　盧秀燕籲「疫苗打好打滿慶祝母親節」

台中青年版快打站開打　盧秀燕籲「疫苗打好打滿慶祝母親節」

台中市今天起在全市開設47站快打站，為25歲以上民眾施打第三劑默德納，台中市長盧秀燕也前往視察。盧秀燕表示，明天就是母親節，愛媽媽、孝順媽媽，就把自己的健康保護好，疫苗打好打滿就是慶祝母親節最好的方法，也提到今日打氣不錯，很有秩序。

新北確診產婦「母嬰」雙亡！年僅20歲懷孕7個月　打過一劑疫苗

新北確診產婦「母嬰」雙亡！年僅20歲懷孕7個月　打過一劑疫苗

快訊／黃捷PCR陽性　曝病況：體溫正常但喉嚨蠻痛

快訊／黃捷PCR陽性　曝病況：體溫正常但喉嚨蠻痛

高雄「小兒快篩陽門診」啟動　9院4站一次看

高雄「小兒快篩陽門診」啟動　9院4站一次看

蔡英文預告5月進口1億劑快篩　蘇貞昌：供應充足不必囤積

蔡英文預告5月進口1億劑快篩　蘇貞昌：供應充足不必囤積

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄黃捷

讀者迴響

熱門新聞

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

高雄20歲女確診被旅館趕出！台南街頭攔警車求救

郁方580萬奧迪「二手價68萬」2天內賣掉

新北確診孕婦高燒昏迷！搶救3天今晨逝世　胎兒昨不治　

她頭破竟被護理師脫衣揉胸！醫院付45萬封口費

19歲妹喜嫁矮個大叔！　新郎1特長秒贏眾普男

賀瓏台上突脫稿遭警告！

她暈船愛上炮友　在「保險套戳洞」遭判6個月

媽告別式在母親節前夕！陳志強低頭「看最後一面」忍淚

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩都陰」　真相哭了

婚後秒變勞碌命3星座女公開！

國道閃車失控撞護欄　妻子拋飛慘死

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

網紅揭勾惡雙標黑歷史酸爆：戴著面具的黃安

更多

最夯影音

更多
60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》
休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面