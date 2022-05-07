快訊／PCR陽性！黃捷確診　自曝身體狀況：咳嗽頻率高、喉嚨蠻痛

▲高雄市議員黃捷PCR陽性確診。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議員黃捷6日自爆快篩陽性，今(7日)早PCR結果出爐，「果真是陽性」。黃捷感嘆表示，可惜原本準備美麗的紅玫瑰要送給美麗的地方媽媽們，很抱歉這週末無法親送了。她也透露目前身體狀況，「體溫正常，但咳嗽頻率變高，喉嚨蠻痛，減少說話保養中」。

高雄市議員黃捷昨日自爆快篩陽性，她表示，周三有些喉嚨癢，快篩陰性；周四開始發燒到近39度、畏寒、全身痠痛，且喉嚨癢痛有痰，晚間去診所就醫，快篩陽性並拿藥，6日去鳳山醫院PCR。

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▲黃捷PCR陽性確診。（圖／翻攝自黃捷臉書）

「剛PCR結果出爐，果真是陽性」。黃捷7日上午表示，最可惜的是原本準備了美麗的紅玫瑰要送給美麗的地方媽媽們，很抱歉這週末無法親送了。

黃捷說，她已請捷辦同仁，與她沒有密切接觸，且快篩陰性也無症狀者，把花寄放在鳳山的友好店家，歡迎大家索取，讓她遠端獻上母親節祝福。

黃捷表示，雖然隔著螢幕，但看到充滿愛與熱情的紅玫瑰，心情也好起來，希望我的心意媽媽們都有收到，也非常感謝各方的關心，若回覆怠慢還請見諒。現在我體溫正常，但咳嗽頻率變高，喉嚨蠻痛，減少說話保養中。

▲黃捷原本準備好紅玫瑰要送給地方媽媽，可惜無法親送了。（圖／翻攝自黃捷臉書）

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