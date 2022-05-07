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避免學生確診隔離無法應考！　高雄國三生5／9即可改採線上教學

▲▼高雄放寬國三生線上教學。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲避免學生確診無法應試，高雄放寬會考前周採線上教學。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

因應5月21、22日即將到來的國中教育會考，為降低考生試前到校染疫風險，高雄市政府已於4日宣布，全市各國中三年級學生考前一周將調整為線上教學，但避免確診學生受隔離10天限制，今(7日)再宣布，放寬於5月9日至13日期間，各校可以提早以「全三年級」為單位進行線上教學。

高雄市政府已於4日防疫記者會上，由市長陳其邁發布各國中三年級學生於考前一週（5月16日至20日）調整為線上教學（可採同步、非同步或混成線上教學等方式）。另特別考量部分家長與學生之需求，對於仍須到校之學生，請學校仍須妥為規劃與照顧。

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由於全國確診人數單日已突破3萬6000人，不少家長擔心疫情影響孩子的應考，高雄市政府教育局今（7日）表示，視個別家庭、學校情形，放寬相關日期與學習方式，讓所有應屆考生在國中3年準備能夠充分得到發揮，獲得健康與安全上最高保障。

▲▼高雄放寬國三生線上教學。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國三生將於5月21、22日參加國中教育會考。（圖／記者許宥孺翻攝）

考量國三學生於5月上旬已完成畢業考，並評估目前學校防疫之風險控管及量能，為避免確診學生因受隔離天數(10天)所限，無法於5月21、22日參加國中教育會考，今日也特別再彈性放寬於5月9日(一)至13日(五)期間，各國中得本權責以「全三年級」為單位，考量疫情發展狀況，經學校防疫專責小組會議討論後，進行線上教學。

另亦考量會考前尚有諸多考前準備工作與資料彙收送件需要處理，有關彈性調整為線上教學的起始時間特別交由學校評估考前行政作業狀況後自主決定。

另針對有個別居家自主學習需求之國三學生，市府也特別考量學生及家長自主應變與照護之需，學生如於5月9日(一)至13日(五)期間有需要請假，亦請學校能尊重學生之個別狀況，予以彈性准假(不列入出缺席成績計算)。

教育局表示，種種彈性因應措施都是希望降低接觸風險，讓考生順利應考。教育局也叮嚀與提醒考生、考場監試人員，務必留意自身健康，並加強落實防疫措施，同時避免非必要之高風險群聚活動，亦降低外出移動需求，以順利完成考試。

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