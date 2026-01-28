　
社會 社會焦點 保障人權

獨／北市警所長鑽研程式語言3個月　研發「AI智慧筆錄系統」

▲▼北市警所長李欣鴻（左）自主研發AI智慧警詢筆錄輔助系統。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警所長李欣鴻（左）自主研發AI智慧警詢筆錄輔助系統。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山一派出所所長李欣鴻，在外勤擔任正、副所長職務有7年多的經驗，鑒於網路資訊發達，許多AI生成的法學資訊意見已成為許多法界、律界提供法學訴訟方向的一樣利器，為提升警察工作效率，他花3個月自學，創立「AI智慧警詢筆錄輔助系統」，有效幫助警員在製作筆錄時節省時間，新手警員也可以透過AI自學更有效率、妥善率的完成警詢筆錄。

李欣鴻現年33歲，警大80期畢業，畢業後就在北市警局中山分局長安東路派出所擔任副所長職務，後續又接任所長，目前在中山分局中山一派出所擔任所長一職，因為有7年多的外勤經驗，發現警察工作的問題點、痛點，為了更有效率的提升，所以決定自學程式語言，研發出一套結合AI的警詢筆錄輔助系統。

▲▼北市警所長李欣鴻（左）自主研發AI智慧警詢筆錄輔助系統。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李欣鴻自主研發AI筆錄輔助系統，只要輸入案摘就可以自動生成筆錄問題。（圖／記者邱中岳翻攝）

李欣鴻指出，當初鑽研程式語言3個月，並且結合AI研發出「AI智慧警詢筆錄輔助系統」，讓警員面對經常處理案件包括酒駕、竊盜、毀損、傷害以及侵佔遺失物等案類，更有效率的達成警詢筆錄的製作，提升筆錄妥善率。

「AI智慧警詢筆錄輔助系統」三大優點如下：

首先，可以節省筆錄的時間，以內建的AI模型，輸入按鍵摘要的內容，透過運算製作出一份筆錄提問，最後透過輸入的數據庫分析、檢視構成要件是否有缺漏。

其次，現在警察局的公文都在推行電子化，如果用警詢筆錄輔助系統，便可以通過警政系統的內網，將筆錄傳輸到相關會同單位簽核，就可以節省每年數十萬的紙張。

最後，可以加速案件受理流程，也讓受理案件的品質更為精進，新進同仁以往都需要老鳥在旁督促製作筆錄，深怕筆錄有遺漏、缺失，但是透過該系統，可以讓新手警員自主學習。

▲▼北市警所長李欣鴻（左）自主研發AI智慧警詢筆錄輔助系統。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李欣鴻自主研發AI筆錄輔助系統，大大提升警詢筆錄的品質以及效率。（圖／記者邱中岳翻攝）

針對個資部分，李欣鴻也表示，因為目前所有的AI系統，都是結合Google等伺服器連結，在網路的大水庫裡面撈資料，但是AI智慧警詢筆錄輔助系統則是不會透過外部網站做連結，而是由警察局內網做傳輸，所以個資並不會外洩。

李欣鴻指出，目前輸入案情摘要、適用法條，就可以生成相關筆錄問題，再由警員面對相關人提出問題，由相關人進行回答，如果人工智慧不足處，承辦警員也可以自行增改問題。AI智慧警詢筆錄輔助系統已經有科技公司進行優化，在不久的將來，也可能成為警界在製作筆錄上的新利器。

男吃早餐「見警巡邏」快閃　當場被壓制身分曝

男吃早餐「見警巡邏」快閃　當場被壓制身分曝

北市中山分局中山二派出所警員，在23日上午7時許，於北市林森北路、錦州街一帶巡邏，發現一名男子神色慌張，建到警員想快閃離開，警員當場上前攔查身分，沒想到男子還想掙脫，最後遭制伏，事後警方才發現，男子因未到案開庭，在22日遭發布通緝。

美富商返台遭詐3000萬出金需再付200萬

美富商返台遭詐3000萬出金需再付200萬

闕枚莎贊助警用帽沿燈　增強中山區警力夜間安全

闕枚莎贊助警用帽沿燈　增強中山區警力夜間安全

警遭撞昏迷家屬南北奔波　暖心商旅提供免費住宿

警遭撞昏迷家屬南北奔波　暖心商旅提供免費住宿

即／北市警局旁養生館起火　緊急疏散40人

即／北市警局旁養生館起火　緊急疏散40人

北市警局中山分局李欣鴻AI智慧筆錄系統

