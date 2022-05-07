快訊／本土確診破4萬！柯文哲預言「中南部追上來」：案例數會飆更快

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，7日本土確診個案數一口氣來到4萬6377例；其中，台北市新增9245例。台北市長柯文哲表示，現在疫情主要還是在北北基桃的首都生活圈，「按照流行病學概念，不是不會感染，應該是比較慢發生」，現在每天確診增加4萬多，將來會增加的是中南部會追上來，到時候數量到一個程度，「案例數會飆升更快，如果看總數的話」。

台北市長柯文哲下午主持記者會時表示，之前預估應該會在5月7日或8日破萬，看起來預測還算準確，所以通常只要按照現有數字分析，每天新增案例跟R值的計算，預測2、3天相當準。

柯文哲說，現在疫情主要還是在北北基桃的首都生活圈，台中、高雄、台南都還在很下面，「按照流行病學概念，他們不是不會感染，應該是比較慢發生」，傳染病跟人流有關係，首都生活圈的人流看電信足跡就知道，很明顯比中南部強大。

柯文哲強調，現在每天確診增加4萬多，將來會增加的是中南部會追上來，到時候數量到一個程度，「案例數會飆升更快，如果看總數的話」。

柯文哲接著提到，在確診人數飆升狀況下，有幾個戰略，打仗要先知道我方的限制因素，目前台北市PCR量能大概2.9萬，超過1、2天可以，但不能能持續幾個月，在保留PCR量能狀況下盡量保存。

柯文哲表示，假如沒有在1、2周前提出快篩陽等於PCR，很可能現在PCR已經沒辦法真實反映確診人數，數字越精確作戰曙布局會更清楚，沒有數據的話，就如同打仗沒有雷達一樣要靠直覺，「不是不能打，但比較沒有把握」。

▼0507台北市COVID-19確診數。（圖／台北市政府提供，點圖可放大，下同）

▼0507台北疫情，七大醫院社區免費PCR採檢統計。（圖／台北市政府提供）



▼0507北北基桃高及台中新增本土案例。（圖／台北市政府提供）

▼0507台北市可收治COVID-19病患之醫療量能。（圖／台北市政府提供）