收到確診通知！陳其邁拜託「先做2件事」　5／12前快篩陽仍得PCR

▲高雄市長陳其邁說明今日疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市3日新增1694例本土個案，確診數字連日破千。市長陳其邁主持防疫記者會時公布確診後疫調流程，強調由確診者自主通知身邊接觸者立刻進行快篩，若檢測結果為陽性，在5月12日前仍得到社區採檢站進行PCR；若為陰性，則進行居家隔離3+4。

指揮中心宣布，12日起，居家隔離、居家檢疫及自主防疫對象，快篩陽性經醫事人員確認，視同確診。

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陳其邁今日於記者會表示，確診者與疫情指揮中心都會收到確診通知，不過因為個案多，疫情指揮中心要判斷資料，因此確診者會先收到PCR陽性的訊息。

▼確診者接獲通知後，需配合市府進行疫調流程。（圖／高雄市政府）

「假設被通知確診了怎麼辦？」陳其邁強調要做兩件事，必須立刻通知同住家人做居家快篩，並且立刻居隔；第二，要通知職場密切接觸者進行居家快篩。

陳其邁說，高雄目前疫調量能仍足夠，仍會電話詢問確診者，民眾必須主動回報同住家人、職場負責人的姓名電話等資料，比如：你家幾人？你在哪上班？公司有接觸的人有誰？除了家人還有誰？有哪些特殊密切接觸的人？要請確診者進行通知，請他們居家快篩，也要同時回報衛生局，這對後續管控更方便。

陳其邁指出，假設確診，里幹事會發放關懷包，裡面有5支快篩，同住家人務必快篩，假如是陰性，還是必須進行居家隔離(3+4天)；假如快篩陽性，在5月12日之前還要到社區採檢站進行PCR採檢。

「若家中有人確診，同住家人包含在學學生該怎麼辦？」陳其邁指出，在這狀況下，高中以下不可到校，家中若有快篩或由市府提供，請小朋友立刻快篩。假如陰性那就是居家隔離，假如陽性，現在規定快篩陽要再PCR檢驗，家長也要同步通知學校，學校會發2支快篩試劑給同班同學、親密好友、社團，並進行匡列疫調，請同學回家立刻驗，並將篩檢結果回報給老師。

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