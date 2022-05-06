情侶自爆百人斬！相約驗性病套餐　醫驚「妹妹菜園茂盛」他秒分手

▲高雄一對情侶情史豐富，兩人相約做「性病套餐」，保障彼此健康。（示意圖，非本人／取自免費圖庫Pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一對20多歲情侶過往情史相當精彩，兩人認識不久後決定交往，也滾了幾次床單，為了保障對方健康，兩人攜手到診所做性病套餐，沒想到女方驗出有菜花，讓男方在診間傻了，這段感情不到半年就說再見，留下女方獨自完成療程。不過女子在治療期間仍火速結新歡還愛愛，讓醫生驚訝不已，趕緊提醒她快帶新歡打疫苗。

收治病例的泌尿科醫師蘇信豪表示，這對情侶年紀是20多歲，當天雙雙掛號進入診間，情侶開心地說，兩人是登山認識，知道彼此過去性經驗豐富，因為剛交往，也愛愛過幾次，想知道對方身體狀況，兩人討論好要做「性病套餐」。

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性病套餐也就是七合一性病感染，一次檢測披衣菌、淋病、梅毒、生殖器泡疹、人類乳突病毒、陰道滴蟲、黴菌以及愛滋。蘇信豪還大讚：「哇！你們真開明，還想到要做檢查！」

▲泌尿專科醫師蘇信豪。（圖／蘇信豪醫師提供）

「陰道有些顆粒耶！」蘇信豪說，他先替女子做檢查，發現女子有點異狀，認為陰道疑似有菜花，女子當下愣了一下，坦承「這個有一陣子了」！不過男子的臉秒綠，他趕緊打圓場，表示還是要切片手術才能確定，即使確定感染菜花，也不一定是透由性傳染，強調在醫師專業下，積極配合治療仍會痊癒。再來換男子做檢查，初步看起來沒有異狀。

蘇信豪表示，隔週後，這對情侶一起回診看抽血報告，男子確認安全過關；女子的部分，確診菜花，陰道裡滿滿都是，他叮嚀要積極治療按時回診，半年內打3劑HPV疫苗，並在患部擦藥，待病毒量減少後，再以雷射電燒減少病灶。

▲女子陰道裡滿滿都是菜花。（圖／ETtoday資料照）

沒想到抗戰過程中，這位男子只陪同女友回診治療一次。蘇信豪尷尬地說，第一次是檢查，第二次看報告，第三次治療後，再來都是女子自己回診。有次女子到診所施打第2劑HPV疫苗，他好意關心詢問男友近況「怎麼沒看他陪妳來」，女子則淡淡地說：「喔…沒有了，但是現在又交一個新的」，讓蘇信豪驚嘆不已。

女子也大方向蘇信豪坦承，她已和新男友滾過床單，不過現在有個困擾，就是如何跟新男友坦白，她感染菜花正在治療中。蘇信豪則建議女子，快帶新歡來打疫苗，女子則嘆氣說：「不知道怎麼開口勸說叫他一起打疫苗。」

蘇信豪指出，HPV指的是人類乳突病毒，會感染在男、女性的生殖器附近，只會感染表皮細胞，不會跑進血液，所以身體無法產生抗體，但可透過打疫苗產生抗體，並透過雷射電燒減少病灶。預防菜花就是遵守安全性行為，單一伴侶、全程戴套，並增加自身免疫力、充分睡眠、適度運動減少壓力，是對抗病毒的不二法門。