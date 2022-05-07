快訊／柯文哲估12日醫院滿床　宣布4原則：確診住家裡、家人住親友家

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，7日本土確診個案數一口氣來到4萬6377例；其中，台北市新增9245例。台北市長柯文哲7日表示，預計北市12日防疫專責病房會滿床，因此宣布4項新原則，民眾若確診的話就待家裡，改成同住家人住親友家，防疫旅館留給醫院裡快痊癒的病人下轉用。希望用這方法，在5月16日到23日那周，能撐過去。

柯文哲表示，按照目前1800床，預計5月12日會滿床，相信中央也看到數字，所以要從20%加到30%，「不過我覺得現在離5月16日剩下沒幾天，要動員也不容易」，相信中央看到的危機也一樣，台北市預計5月12日病床會滿，所以現在要下令，病床要往上加。過程中有個代價，會擠壓到其他疾病的照護。

▲台北市長柯文哲說明7日最新疫情及防疫新措施。（圖／台北市政府提供）



柯文哲也說，為了讓醫院有效使用，第一，防疫急門診要更有效率運作，會要求台北市大醫院一定要開防疫急門診，讓有症狀、快篩陽的，盡量在醫院外可以處理掉。第二，醫院要開始有效的加床，要從20%往30%移動，這有困難，因為就算有床但沒有專科醫護，這要再討論怎麼做。第三，住院標準要更嚴格，需要用氧氣以上的才可以住院，好了之後趕快出去。

第四，防疫專責旅館要更有效率使用，以前是家裡有人確診，常常是讓確診者住防疫專責旅館，從現在起政策改變，確診者留在家裡，其他同住家人去別的親友家裡住，因為防疫專責旅館要留給醫院下轉用，原則上現在開始，一旦確診的話住家裡，擔心傳染的話，同住家人先去親友家住，這樣防疫旅館使用會比較少，可以空出來給醫院下轉用。

柯文哲總結說，第一，防疫急門診要更有效運作，把病人在醫院外面就處理掉，不要去擠急診跟住院；第二，醫院病床數要增加，這醫院要動員沒想像容易；第三，住院標準更嚴格，出院速度要更快；第四，確診者留家裡，同住家人住親友家，防疫旅館留給快痊癒的病人下轉用。希望用這方法，在5月16日到23日那周，能撐過去。

▼北市力推確診者與未染疫同住親友分流居住原則。（圖／台北市政府提供，點圖可放大，下同）

▼0507台北市住院人數需求推估。（圖／台北市政府提供）