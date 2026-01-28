過年採買熱潮升溫！豐原太平洋百貨推新春福袋　中獎率達50％

▲ 豐原太平洋百貨推出全館滿3,500元送200元回饋活動，館內同步換上年節主題陳列，吸引民眾走春採買、一次補齊年節所需 。（圖／豐原太平洋百貨提供）

消費中心／綜合報導

農曆春節將至，消費熱度持續升溫，豐原太平洋百貨搶攻年節採買商機，自1月29日起推出一系列滿額回饋、會員加碼與高話題性新春福袋活動，整體回饋最高可達36%，吸引民眾趁年節一次補齊吃喝用度與走春禮品。

迎接金馬年，豐原太平洋百貨於1月29日至2月16日推出全館滿額回饋活動，持APP或吉利卡於1至7樓及9樓指定櫃位，當日累計消費滿3,500元送200元，可累送回饋。吉利卡友再享加碼好康，累計消費滿16,800元贈大同美食鍋，滿3萬元再贈DIAMOND CHEF石墨烯不沾湯鍋28公分，滿5萬元則可帶回G-PLUS直立式手持無線吸塵器。

▲ 豐原太平洋百貨春節期間活動加碼，初一限量發送百元禮券紅包，初二至初六一樓廣場天天有互動活動與發財金 。（圖／豐原太平洋百貨提供）

同時，1月29日至2月22日活動期間，豐原太平洋百貨也攜手國泰世華銀行推出信用卡專屬三重回饋，單日刷卡消費滿2萬元即可獲得百貨禮券，最高加贈1,500元。使用國泰世華CUBE卡刷滿2萬元再加碼300元，選擇樂饗購Level 2回饋方案還可享3%回饋，層層堆疊下來，整體回饋最高上看36%。

新春重頭戲福袋活動同樣備受矚目，限量100份福袋將於2月5日起開賣。今年最大獎為市值74,980元的宏佳騰電動機車Ai-3 Lite，卡友當日消費滿1,000元，加價1,000元即可獲得福袋購買憑證與1,000元禮券，等於直接回本。大年初一下午，民眾可持憑證至一樓廣場參與福袋抽獎，獎項包含iRobot掃拖機器人、SONY HDR智慧電視及太平洋百貨禮券等50項大獎，中獎機率高達50%。

▲ 豐原太平洋百貨春節天天抽好禮，走春逛百貨也能試手氣，天天都有機會把開運驚喜帶回家。（圖／豐原太平洋百貨提供）

此外，新春期間卡友滿額禮也不缺席。1月29日至2月1日單筆消費滿2,000元，贈耕沅94細高鈣黑芝麻粉；2月7日至8日贈一滴淨蘆薈多酚洗潔精；2月9日至16日則可獲得啵啵香川味麻辣鍋系列商品。2月5日起，當日單筆消費滿2,000元，還可獲得獨家訂製金馬吉紅包袋。

春節期間活動持續加碼，初一早上限量發送100份百貨百元禮券紅包，並安排舞獅表演增添年節氣氛。初二至初六，一樓廣場天天推出趣味互動活動與發財金好禮，讓民眾走春購物也能搏好手氣。