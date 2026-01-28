　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

過年採買熱潮升溫！豐原太平洋百貨推新春福袋　中獎率達50％

▲▼ 。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲ 豐原太平洋百貨推出全館滿3,500元送200元回饋活動，館內同步換上年節主題陳列，吸引民眾走春採買、一次補齊年節所需 。（圖／豐原太平洋百貨提供）

消費中心／綜合報導

農曆春節將至，消費熱度持續升溫，豐原太平洋百貨搶攻年節採買商機，自1月29日起推出一系列滿額回饋、會員加碼與高話題性新春福袋活動，整體回饋最高可達36%，吸引民眾趁年節一次補齊吃喝用度與走春禮品。

迎接金馬年，豐原太平洋百貨於1月29日至2月16日推出全館滿額回饋活動，持APP或吉利卡於1至7樓及9樓指定櫃位，當日累計消費滿3,500元送200元，可累送回饋。吉利卡友再享加碼好康，累計消費滿16,800元贈大同美食鍋，滿3萬元再贈DIAMOND CHEF石墨烯不沾湯鍋28公分，滿5萬元則可帶回G-PLUS直立式手持無線吸塵器。

▲▼ 。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲ 豐原太平洋百貨春節期間活動加碼，初一限量發送百元禮券紅包，初二至初六一樓廣場天天有互動活動與發財金 。（圖／豐原太平洋百貨提供）

同時，1月29日至2月22日活動期間，豐原太平洋百貨也攜手國泰世華銀行推出信用卡專屬三重回饋，單日刷卡消費滿2萬元即可獲得百貨禮券，最高加贈1,500元。使用國泰世華CUBE卡刷滿2萬元再加碼300元，選擇樂饗購Level 2回饋方案還可享3%回饋，層層堆疊下來，整體回饋最高上看36%。

新春重頭戲福袋活動同樣備受矚目，限量100份福袋將於2月5日起開賣。今年最大獎為市值74,980元的宏佳騰電動機車Ai-3 Lite，卡友當日消費滿1,000元，加價1,000元即可獲得福袋購買憑證與1,000元禮券，等於直接回本。大年初一下午，民眾可持憑證至一樓廣場參與福袋抽獎，獎項包含iRobot掃拖機器人、SONY HDR智慧電視及太平洋百貨禮券等50項大獎，中獎機率高達50%。

▲▼ 。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲ 豐原太平洋百貨春節天天抽好禮，走春逛百貨也能試手氣，天天都有機會把開運驚喜帶回家。（圖／豐原太平洋百貨提供）

此外，新春期間卡友滿額禮也不缺席。1月29日至2月1日單筆消費滿2,000元，贈耕沅94細高鈣黑芝麻粉；2月7日至8日贈一滴淨蘆薈多酚洗潔精；2月9日至16日則可獲得啵啵香川味麻辣鍋系列商品。2月5日起，當日單筆消費滿2,000元，還可獲得獨家訂製金馬吉紅包袋。

春節期間活動持續加碼，初一早上限量發送100份百貨百元禮券紅包，並安排舞獅表演增添年節氣氛。初二至初六，一樓廣場天天推出趣味互動活動與發財金好禮，讓民眾走春購物也能搏好手氣。

01/26 全台詐欺最新數據

524 2 9372 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

從即時到持久　海芙電音雙波主打「長跑型年輕」

三商炸雞「買6送6」只要366元　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

【廣編】從品牌愛用到成為代言人　簡嫚書攜手艾惟諾詮釋敏感肌的溫柔選擇

泡麵、冰淇淋「買1送1」！超商限時5天優惠　綠茶第2件10元

《愛情怎麼翻譯》高允貞掀「耳上時尚」　盤點耳夾式耳機熱銷清單

7-11推「戀愛兔、開心熊貓」周邊　隨行杯、絨毛抱枕毯都有

【廣編】復刻六十餘年歷代酒標、絕美金瓶！金門高粱「袖珍時光寶盒」新春送禮氣派首選

安太歲免排隊！線上祈福需求升溫　鹿港天后宮奪「點燈人氣王」

7-11新推「乖乖奶油椰子霜淇淋」　限時第2件5折

農曆新年許多人喜歡買福袋試手氣，全聯今（22）日揭曉「2026馬年福袋」將於2月17日大年初一上午9點開賣，最大獎為PORSCHE Macan EV，市價約367萬，今年福袋合作美國戶外品牌「 POLER」推出3款，售價600元至900元，每店數量僅約55個，結構較往年單純，但大獎中獎率提高1.6倍，總獎項數量共700個。

