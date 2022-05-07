週末行程馬不停蹄　侯友宜：市政防疫並進「分秒必爭」

▲新北市長侯友宜。（資料照／ETtoday攝影中心翻攝）

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情嚴峻，新北市是全台單日確診數最高的「重災區」，外界關注新北市長侯友宜如何兼顧防疫和市政行程。侯友宜7日上午受訪說，市政工作分秒必爭，市政、防疫工作必須齊頭並進，他擔任市長一定勇於承擔、一馬當先，同時藉此時間點告訴第一線的夥伴，要全力把防疫做到位。

今天是星期六，但侯友宜行程仍滿檔：上午9點赴石門區白沙灣參加「海龜歸海——新北藍海先鋒隊讓愛游出」活動後，隨即又要參加「新北市石門區幸福雙心公園」完工啟用、石門區市長行動治理座談會議、中華民國新生活社會福利發展促進會（銀髮俱樂部3.0石門尖鹿站）捐車儀式；下午轉赴淡水，參加「港動淡水」開幕式，緊接著主持淡水區市長行動治理座談會議。

媒體關注侯友宜如何兼顧防疫與市政行程，對此，侯友宜今天上午受訪說，面對防疫，不但要全心全意的投入，當然相對的，市政工作是分秒必爭、一刻也不能停歇，兩者必須齊頭並進。他說，不論是平日或假日，他身為市長一定是勇於承擔、一馬當先，面對市政的繁瑣問題，全力解決都市、偏鄉兩型態的問題。

侯友宜說，防疫也可以在這個時間點與市政並行，有很多地方來指導、告訴第一線的作戰夥伴，全力把防疫做到位。

另針對舉辦「海龜歸海——新北藍海先鋒隊讓愛游出」活動，讓海龜回到大海，侯友宜表示，新北市為了海洋生態保育，成立全國第一個海洋生態保育救援先鋒隊，也建構海洋保育網絡，建立49個救援站，盼全力救援保護海洋野生動物，並以海龜歸海宣示保育海洋的決心。