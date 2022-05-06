快訊／快篩陽可叫防疫計程車去醫院？　 新北4QA快速解答移工防疫

記者蘇晏男／新北報導

新北市6日新增1萬2066起本土確診病例，市長侯友宜下午在防疫記者會上指出，目前新北市居隔人數為4萬1291人，可解隔的有1萬3681人；另居家照護共3萬6025，康復的有2718人。針對新北市遇到的居家照護問題，市府以4個QA來回答。

Q：我使用快篩陽性，可以叫防疫計程車送我去醫院採檢嗎？

A：若非居家隔離者或居家檢疫者，請自行步行騎車、開車前往，或由親友協助接送。把防疫計程車保留給有急迫需求的民眾。

侯友宜對此也說聲抱歉，新北目前居家隔離跟居家檢疫者已達4.2萬以上。另有急症或特別狀況，防疫計程車會經過衛生局判定後再處理。

Q：企業快篩發現有移工快篩陽該怎麼辦？

A：1、盡速安排移工至鄰近社區採檢站或篩檢醫院做進一步檢查。2、全程戴口罩，勿搭乘大眾運輸工具。（用過的採檢器材用塑膠袋密封，攜帶至社區採檢站或醫院，交予院所人員。）

Q：移工如果確診該如何處理？

A：由衛生單位確認：如果是中重症者，安排到集中檢疫中心或醫院；如果是輕症，在移工宿舍居家照護，並請雇主及仲介協助下載新北iCare健康雲APP，有外語對照使用說明。

Q：輕症移工可以跟其他移工同住嗎？

A：如都是輕症居家照護者，可多人同住，但同一間房都要是確診者，盡量是獨立衛浴，如非獨立衛浴，每次使用完需清消。

另外，侯友宜也指出，新北市陽性仍往上走，5/4社區篩檢站篩檢6237人，有4284人確診，陽性率68.69％，而5/3的陽性率為68.34％。另4/1至5/4，共篩檢了11萬0880人，陽性數1萬6300人，陽性率平均是14.7％。