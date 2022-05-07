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快訊／傳汐止國泰急診塞爆　侯友宜喊話中央：加速「快篩陽視同確診」

▲▼新北市長侯友宜23日出席由中央流行疫情指揮中心召開與六縣市首長(衛生局長)防疫視訊會議。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供）

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情嚴峻，傳出新北汐止國泰醫院急診室有民眾排隊排了7、8個小時，還是等不到就醫和採檢，其他醫院的人潮也很多。對此，新北市長侯友宜7日上午出席「海龜歸海——新北藍海先鋒隊讓愛游出」活動會後受訪說，中央應該加快「快篩陽視同確診」的腳步，確保照顧中重症患者的醫療量能，並呼籲中央一定要讓民眾買得到快篩試劑，否則該政策將很難推動。

侯友宜今天上午受訪強調，新北市醫療量能一直都足夠，呼籲市民朋友，沒有症狀、快篩陽請走社區篩檢站，有症狀、快篩陽的請走防疫急門診，新北市擁有全國最多、35處篩檢站，這段時間已經篩檢了64萬人次，應該善用篩檢站和分流機制。

侯友宜表示，最重要的還是，面對全國確診個案數不斷往上攀升，醫療量能要做適度調整，應該要把快篩陽視同確診，快速做好轉換，雖然中央宣布5月12日才推行新制，且還需要經過醫事人員的判定，這裡面會增加很多醫療作業，因此，她期待快篩陽視同確診可以一步到位，藉此減少醫事人員的負擔。

「記得不是醫療量能不夠」，侯友宜強調，是行政流程如何快速做好轉換，確保照顧中重症患者、高風險族群的醫療量能，這才是其目標，讓被動式管理轉變為主動式自我居隔管理，可以減少公衛和行政資源的浪費，「中央如果不快速的調整步伐，再多的醫事人力，都沒有辦法去確保中重症」，呼籲中央加快腳步，另在快篩試劑部分「一定要量夠」，否則民眾找不到快篩試劑，也就很難推動。

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