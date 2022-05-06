小孩快篩陽有症狀！高雄首創特診　2張圖看「9醫院4採檢站」

▲高雄首創小孩快篩陽性特診，由九大醫院、四大採檢站小兒醫師提供服務。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情日日暴增，高雄市昨（6日）突破千例。市長陳其邁宣布，7日起，高雄首創成立「小兒快篩陽性特診」，由4大社區篩檢站、9家醫院提供服務，由醫師看診進行PCR採檢並評估是否住院。

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▲高雄市醫師公會榮譽理事長賴聰宏醫師。（圖／高雄市政府）

「小孩在家快篩陽性，咳嗽發燒流鼻水，有症狀怎麼辦？」高雄市醫師公會榮譽理事長賴聰宏醫師表示，如果小朋友沒看醫師，在家裡快篩陽性且有症狀，市府為了疏通醫學中心大量緊急病患，分兩區塊。一為快篩陽性又有症狀，可以到9家大醫院就診，包括醫學中心、地區醫院，有附設小兒科快篩陽性特別門診。第二，市府衛生局設四大社區篩檢站，主要是為了疏通醫學中心急診壅塞。

賴聰宏說，9大醫院附設兒科特別門診都有小兒科醫師駐診，如果看完診後給藥，順便做PCR採檢，立刻可評估小孩是否需住院，若症狀嚴重馬上住院，若症狀輕症甚至無症狀，就帶藥回家繼續觀察病情。

▼小孩快篩陽性有症狀怎麼辦？高雄市成立小兒特診，由9醫院4採檢站服務。（圖／高雄市政府）

「如果小孩快篩陽性、無症狀，這時怎麼辦？」賴聰宏指出，高雄市目前共有21社區篩檢站，篩檢PCR，家長可直接帶小朋友去做PCR採檢，採檢完後回家觀察有無症狀，若有症狀出現可以緊急找家庭醫師處理。

高雄縣醫師公會王宏育理事長表示，居家快篩陽性時，除非發高燒、很喘、很難過甚至整天睡覺無力、神智不清，就立刻到大醫院；如果是輕症或無症狀，居家快篩陽性請找家庭醫師，會給予最好治療，如果家庭醫師不在，就到社區採檢站，呼籲不要到醫院的急診擠，雙北很多人去醫院做PCR，等很久甚至被群聚傳染。

市長陳其邁表示，分級醫療全人照護含括基層照護-生理評估、健康關懷、心理支持、症狀治療；進階照護-線上心理諮詢、視訊診療照護；及醫院照護-高風險、症狀惡化、其他急重症。與會的高雄縣醫師公會理事長王宏育醫師、高雄市醫師公會理事長朱光興醫師，都表示如有呼吸道症狀，除症狀嚴重外，建議找熟悉的家庭醫師或基層診所看診。

▼小孩快篩陽性無症狀，可至21社區採檢站PCR。（圖／高雄市政府）