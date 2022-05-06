基隆+1427！抗病毒藥已送醫院藥局　林右昌母親節不回家陪老媽

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心6日公布國內本土病例新增3萬6168例，其中基隆新增1427例。對此，基隆市長林右昌表示，在這1427例中，男女比例（男性674人、女性753人）；年齡別以25-34歲最高，有271人占比近19%，其次是35-44歲，有238人占比近17%，另外75歲以上的長者有56人，65-74歲有113人，6歲以下有88人。

林右昌表示，由於這星期就是母親節，他呼籲民眾在母親節闔家團聚的同時，也別忘了作好防疫工作。他說，做好防疫就是珍愛媽媽最好的表現！往年母親節他都會跟家人回父母家陪他們吃飯，但今年他和弟弟妹妹商量，考量父母親年紀已大，就不一定要特別在這天回家聚會。

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此外，林右昌強調，目前中央已將抗病毒藥物配發到地方專責醫院，以及全國56家核心藥局，基層診所醫師可以開立處方簽，讓有症狀的民眾直接到藥局拿藥，大家可以放心。而他也支持基層醫師積極用藥，特別是針對有慢性病又沒有打滿疫苗的高風險長者，可以預防性投藥。

林右昌表示，本市居家隔離人數3284人，較昨天增加205人，自主健康管理為31人，較昨天增加2人；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢986人，今天早上共計篩檢422人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢10萬5693人次。

林右昌指出，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有191床，目前已收治96床、空床95床，空床率49.7%。基隆長庚：重症15名、中症2名、輕症30名；部立基隆：中症3名、輕症37名；三總分院：輕症8名；礦工醫院：輕症1名。

林右昌說，全市校園停課的部分，全校停課的有高中職1校、國小2校、幼兒園6校；預防性停課的有國中1校、幼兒園1校；部分停班的學校包括高中職8校、國中9校、國小24校以及幼兒園28校，共計153班。

本市推動之「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日已累計評估5531人，利用快速通道的有2808人，有4881人完成健康條件審核，符合資格已派案3529人，另有1352人不符合資格。

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