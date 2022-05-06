屏東+431！屏東火車站明天設速打站　400劑莫德納隨到隨打

▲屏東縣6日確診新增431例 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(6)日新增431例本土確診個案，縣府將於本週六(7日)上午在屏東火車站設立疫苗速打站，提供400劑莫德納疫苗隨到隨打。

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而縣內6-11歲學童校園COVID疫苗施打自5月2日至5日已施打28校1223人，施打率32%，僅1名學生出現暈針情形，休息後返家已無大礙；6日施打29校，有意願人數為1655人。

縣府也再度提醒，5月14日上午8：30至11：30全縣各鄉鎮市衛生局均加開兒童疫苗門診，如果孩子沒有在校園施打疫苗，家長可以就近帶孩子前往施打。65歲以上長輩5月底前施打疫苗，不論1、2、3劑，都可以領500元禮券。

縣府統計截至5月6日，本縣居家隔離現管人數1845，今日解隔1059人；5歲確診以下累計148例，36例解除隔離，無重症。居家照護累計1349人，解除60人，現管1214人。

確診者431例分布區域: 屏東市167案，潮州鎮14案，東港鎮41案，恆春鎮16案，萬丹鄉36案，獅子鄉3案，長治鄉13案，九如鄉18案，麟洛鄉2案，里港鄉15案，高樹鄉2案，鹽埔鄉13案，內埔鄉18案、萬巒鄉10案，竹田鄉3案，新埤鄉4案，枋寮鄉5案，新園鄉17案，崁頂鄉3案，林邊鄉3案，南州鄉1案，佳冬鄉1案，琉球鄉4案，滿州鄉1案，車城鄉1案，三地門鄉5案，瑪家鄉4案，霧台鄉1案，泰武鄉4案，來義鄉3案，春日鄉1案，牡丹鄉2案。

全校班級暫停實體課程校數5校51班：屏北高中、墾丁國小、獅子國中、德協國小、大光國小。

部分班級暫停實體課程校數74校154班：大同高中、美和高中、佳冬高農、東港海事、陸興高中、滿州國中、長治國中、光春國中、萬巒國中、車城國中、中正國中、公正國中、九如國中、里港國中、內埔國中、凌雲國小、唐榮國小、麟洛國小、光華國小、東勢國小、瑞光國小、新興國小、佳佐國小、仙吉國小、海豐國小、興華國小、廣安國小、內埔國小、崇文國小、黎明國小、泰武國小、萬安國小、內埔農工、鶴聲國中、新園國中、東興國小、恆春國小、長樂國小、鹽州國小、大同國小、古華國小、潮昇國小、民生國小、仁愛國小、公館國小、萬丹國小、新庄國小、九如國小、後庄國小、內獅國小、石門國小、恆春工商、潮州高中、恆春國中、東寧國小、信義國小、東港國小、勝利國小、和平國小、潮州國小、新園國小、東光國小、忠孝國小、鹽埔國小、屏東高中、明正國中、民生家商、屏榮高中、東隆國小、崇蘭國小、復興國小、烏龍國小、東港高中、鶴聲國小。