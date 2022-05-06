台東今日+169！　明起新增3鄉鎮衛生所開始販售快篩試劑

▲台東今日+169。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣6日新增169名確診者，其中外縣市醫院通報3名，年齡介於0歲-81歲不等。從疫調結果初步推論，105人為居家隔離者期間確診者，縣內校園、職場及家庭活等社區感染有59人、外縣市足跡2人。另長濱鄉某村近期有北部民眾返鄉奔喪，造成村內群聚感染，目前累計確診20人，另有24人居家隔離中。全縣目前累計居隔共5005人，1463人仍隔離中。台東縣衛生局表示，民眾對於家用快篩試劑的需求，經縣府積極向中央爭取，明(7日)起將新增卑南等3鄉鎮衛生所提供快篩試劑販售，希望讓民眾都能迅速買得到快篩試劑，以利控制疫情。



台東縣衛生局說明，針對近期縣內某老人養護機構群聚事件，今日再新增4名居隔期間陰轉陽個案(3名員工；1名住民)，累計共74名確診(工作人員：18名、住民：56名)。昨晚新增1名住民因血氧下降已安排住院。今日衛生局也將持續安排檢驗所與醫院進入機構進行定期採檢，避免感染源擴大。衛生局及社會處仍持續督導該機構工作人員避免跨區照護、機構內人員接觸前後落實手部清潔、避免機構內團康活動及工作人員密切接觸，避免群聚事件擴大。

目前台東縣醫院收治COVID-19病床使用率有18.3%，(147床已收治27床)，收治輕症的加強版集中檢疫所目前收治量為62.5%(120床已收治75床)，居家照護的部分累計有538人，已解除109人，仍有429人仍管理中。

另外，COVID-19國內疫情急速上升，民眾對於家用快篩試劑的需求增加，台東縣4月27日起即啟動家用快篩試劑實販售服務，台東縣政府更對於無販售點之鄉鎮，積極向中央爭取，自明日(7)起，新增卑南、關山、成功3鄉鎮衛生所提供快篩試劑販售，明天起將由21家健保藥局及11家衛生所提供快篩試劑銷售，希望讓更多有需要的民眾買得到平價的實名制家用快篩試劑，以利控制疫情，並維護民眾健康之權益。

衛生局補充，成功診衛生所販售時間自上午9時起、卑南10時、關山10:30起，販售對象為持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買，每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，每人1份5劑，共500元，採身證字號尾數單雙號進行分流機制，單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買，每個衛生所每日78份。

今日校園新增25生、7師確診，至今日為止累計共223生、23師。在調整或新增暫停實體上課學校部分：康樂國小1班級延長停課至5/12、綠島國小全校延長停課至5/12、豐田國中1班級延長停課至5/12、新生國小1班級延長停課至5/13、豐源國小附幼全園停課至5/12、豐源國小1班級停課至5/12、育仁中學全校停課至5/12、新生國小附幼全園停課至5/12、東大附小1班級停課至5/12、長濱國中1班級停課至5/13、公館國小1班級停課至5/6、仁愛國小1班級及游泳隊停課至5/6、台東體中全校停課至5/6、初來國小附幼全園停課至5/13、福田幼兒園1班級停課至5/12、新生國中1班級停課至5/13、東海國小1班級停課至5/13、530課後照顧班停課至5/12、寧埔國小1班級停課至5/6、天真幼兒園1班級停課至5/13、大王國中1班級停課至5/12、東海國中1班級停課至5/13、多加文理短期補習班停課至5/9、新生國小1班級停課至5/13、國際美語短期補習班國中1.4班停課至5/13、武陵國小全校停課至5/6(其中1班級停課至5/12)、何嘉仁幼兒園全園停課至5/6(1班級停課至5/12)。目前全縣計有20所國中小(含附幼、鄉鎮市利幼兒園、文理補習班及安親班) 暫停實體上課，另38所學校則為部分班級停課。