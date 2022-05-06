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竹縣+577　竹北、竹東4區亮紅燈！近2600人居照、居隔中

▲0506新竹縣疫情。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣已連續3天單日新增超過500例確診，其中竹北、竹東、湖口都日增3位數確診。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(6日)新增577例新冠肺炎本土確診案例，有369位無症狀，約佔6成4，其餘多以輕症的喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，主要為18到64歲青壯年約占76%。新竹縣學童校園接種疫苗今日開打，全縣3.6萬多名學童，願意接種比例約24%。

衛生局說明，今日新竹縣新增577例，分別分布在竹北市168例、竹東鎮116例、湖口鄉111例、新豐鄉60例、新埔鎮17例、關西鎮15例、芎林鄉14例、橫山鄉5例、寶山鄉18例、北埔鄉2例、峨眉鄉2例、尖石鄉42例、五峰鄉7例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1017人、居家照護1578人。

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▲0506新竹縣疫情。（圖／新竹縣府提供）

▲社區篩檢站資訊。

新竹縣持續開設社區免費篩檢站，民眾自行快篩陽性，可至社區篩檢站接受公費PCR採檢，請戴好口罩自行前往社區篩檢站勿搭乘大眾運輸工具，並將陽性快篩試劑密封包裝好，一併攜帶至社區篩檢站(請依篩檢站服務時間及分流機制排隊等候)接受公費PCR採檢。

▲0506新竹縣疫情。（圖／新竹縣府提供）

▲▼疫苗注射站資訊。

▲0506新竹縣疫情。（圖／新竹縣府提供）

教育局表示，新竹縣6到11歲兒童疫苗施打，校園集中接種今日5月6日第一天開跑，在新社國小共有286人接種，校園將一路施打到6月10日，將完成縣內90家國小的校園接種，全縣3.6萬多名學童，願意接種比例為24%。其他因素無法在校園施打的兒童，目前共493人到竹縣合約院所登記接種。

衛生局指出，本週六5月7日規劃於新竹縣婦幼館加開1場隨到隨打，提供莫德納疫苗900個名額(其中450個名額可線上預約)，不限劑次。下週一5月9日至週五13日期間，各衛生所持續開設新冠疫苗多場次接種，同樣提供莫德納疫苗，合計共2450劑，詳細請參考圖卡。

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