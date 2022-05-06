浪貓奶水不足6寶餓壞！橘媽母愛大噴發　自動躺下無限吃到飽　

▲橘媽育有3隻寶貝，另外又把6隻幼貓視如己出每天供應奶水。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

記者許宥孺／高雄報導

動物界的母愛同樣感動人心！台灣動物緊急救援小組日前在屏東救回一隻懷孕卻受傷的流浪貓，在醫院產下6隻小貓，因極度營養不良奶水不足，無法餵奶；同在收容中心另一隻剛生產的貓媽媽奶水充足，牠發揮母愛即刻救援，挺身哺育6隻剛出生的流浪貓寶寶，一天共餵食9隻小喵星人，讓救援志工看了好感動，直呼：「母愛真偉大！」

台灣動物緊急救援小組日前接獲通報，在屏東內埔一處社區，營救一隻懷孕卻受傷的流浪貓媽媽，將牠救回動物醫院安置待產，並在四月底生下了6隻貓寶寶；因母貓在外流浪營養極度不良，奶水不足無法哺乳，讓救援志工非常擔心。

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▲天下母愛一樣偉大，橘媽把6隻幼貓視如己出，無限供應奶水。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

恰巧在收容中心有另一隻剛生產的貓媽媽奶水充足，除了自己有3隻寶貝外，牠也發揮母愛，將6隻貓寶寶視如己出，每天哺育完自己的孩子後，又哺育另外6隻隔壁的貓寶寶，讓救援志工看了好感動，直呼：「母愛真偉大！」

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，在過去20多年的救援歲月中，曾目睹多起流浪貓狗媽媽展現母愛的真實故事；他回憶，救援團隊曾在高雄興達港的工地區，營救一隻流浪狗媽媽，為了保護剛出生在貨櫃下的一窩幼犬，牠用肉身阻擋吊車前進並大聲吠叫求救，場面令人動容。

▲浪浪保護幼犬，大聲吠叫求救。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

倪京台又舉例，數年前和救援團隊到台中大坑山區救援，親眼看見狗媽媽為了將牠的孩子移到安全的位置，用嘴刁著狗寶寶，多次來回在危險的山坡間，令人看了感動又心酸，直呼「母愛不分物種、天下的媽媽都是一樣的、動物界的母愛同樣令人感動！」