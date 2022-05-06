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快訊／高雄＋1694！17夜生活圈有足跡　親友、職場校園最危險

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市3日新增1694例本土個案，確診數字連日破千。市長陳其邁主持防疫記者會時表示，今日大幅度增加部分是在密切接觸者，外縣市旅遊已屬上一波感染，現在已進入第二、第三波傳播風險，親友、職場學校群聚，因症就醫比例增加。

今日外縣市旅遊史51例，特定娛樂場所有23例，密切接觸者1436例(同住親友621例、餐飲娛樂287例、職場環境492例、高風險區域36例)，居隔期間陰轉陽個案有152例，新案疫調中有32例。

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市長陳其邁表示，今日增加幅度最多在於同住親友、餐飲娛樂以及職場校園接觸者，在外縣市旅遊史已屬於上一波感染，現在進入第二、第三波，屬於社區的傳播，所以同住家人、餐飲娛樂、職場校園的因症就醫比例增加。

▲▼高雄疫情蓋概況。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄疫情蓋概況。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄疫情蓋概況。（圖／高雄市政府）

進一步統計密切接觸者，並分析通報個案來源結構，居家隔離陰轉轉152例，匡列接觸者檢驗有633例，合計佔今日確診數46%；因症就醫有909例，佔全數54%。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，因症就醫佔了54%，統計這些確診者都主訴，職場裡有人確診，或是曾和確診者接觸，顯示現階段社區風險只要是未戴口罩、未有適當防護，就容易造成傳染風險，這也顯示社區風險攀升中。

潘炤穎表示，今日特定娛樂場所23例裡面，分布於17個特定娛樂場所索，有4例是工作人員確診‧其他都是確診者足跡所致。

校園風險部分，今日有123例確診，全校停課數有12間，307個班級停班，居家隔離人數有4055人。

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