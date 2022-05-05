疫情嚴峻思念不減　雲林二監1600人母親節電話孝親道感謝

▲疫情嚴峻，雲林第二監獄在母親節前夕與中華電信合作讓受刑人透過電話向母親訴暖意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「阿母請保重，母親節快樂！」雲林第二監獄5月4、5日兩天，隨新建舍房大樓竣工落成，亦陸續開始接收其他矯正機關移入的收容人，在母親節時受刑人身處異地，能在節日前夕與最思念的家人通電話說上幾句暖與互相打氣祝福，就是收容期間雙方最大的安慰，也是帖穩定情緒的良藥。

慈母的笑顏和眼淚，是迷途遊子心裏的最大羈絆。母親節前夕雲林第二監獄的同學們把握時間拿起話筒向家中至親輕鬆話家常，無論身分是為人子女或是為人父母，是充滿感謝又或是帶著歉疚，都有道不盡的情意。

今年度母親節懇親活動因國內新冠肺炎疫情確診人數居高不下，雲二監依上級指示仍須暫停辦理面對面懇親並擴大辦理電話孝親活動，特別與中華電信雲林營運處合作，提供30線免費電話讓收容人撥打電話回家，以紓緩收容人思親之情，同學們對此早已萬分期待。

雲林第二監獄典獄長蔡景裕親臨現場看同學們在活動中情況，視察現場落實清消、妥置隔板、提帶動線…等相關防疫措施，除勉勵收容人雖因疫情關係無法與家人會面，希望大家珍惜此次活動，即便相隔兩地也能感受到彼此相互傳遞的溫情。

雲林第二監獄說明，今日活動已有全監近半數約800名收容人參加，趕在母親佳節前，預計將可讓1600餘個家庭互道祝福，在電話鈴聲響起時向辛苦的母親大人說一聲：阿母請保重，母親節快樂！

▲雲林第二監獄今日活動已有全監近半數約800名收容人參加，趕在母親佳節前，預計將可讓1600餘個家庭互道祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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