雲林汽機車相撞炸成火球！　女騎士噴飛送醫不治

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林土庫鎮昨（4）日發生一起汽機車死亡車禍，一名黃姓婦人騎機車與林姓男子駕駛休旅車於產業道路路口疑因均未減速而發生碰撞，強烈撞擊造成機車卡在休旅車頭下燒成火球，黃姓婦人彈飛路旁雖未被火勢波及，經救護人員送醫搶救仍回天乏術，休旅車駕駛林姓老翁未受傷，詳細肇責尚待警方進一步釐清。

▲雲林土庫鎮昨日發生一起汽機車死亡車禍，機車卡在休旅車下燒成火球。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，該起事故為黃姓婦人（76歲）騎乘普重機於昨日11時許由土庫鎮崙內里86號旁產業道北往南行駛，行經路口，遇另由林姓老翁（61歲）駕駛休旅車由西向東行駛，於兩車於路口發生碰撞，黃姓婦人彈飛、倒臥於前方路口，隨後機車與休旅車起火燃燒。黃姓婦人未被火勢波及經送往若瑟醫院急救不治，林姓自小客駕駛則是未受傷。

▲機車卡在休旅車下燒到剩骨架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局表示，該案由虎尾警分局交通小隊依A1交通事故程序處理，車輛起火原因由雲林縣消防局火調小組派員到場鑑識調查。虎尾警分局提醒民眾，交通安全月期間將加強路口安全宣導與執法，呼籲用路人駕駛各式車輛行經路口時應路口慢、看、停，遵守停讓路權規定，並保持防禦駕駛觀念，隨時注意道路人、車狀況，並行經路口應減速慢行以策安全。

▲機車卡在休旅車下燒到剩骨架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►台西鄉長收賄案偵結起訴 林芬瑩、丁文彬夫妻各150萬交保

►雲林+242！5大感染鏈長照機構佔53例 12歲以下累計234人確診

►雲林西螺疫情熱區向縣府討快篩劑 居隔與居家照護用僅剩3天存量

►西螺果菜市場傳播鏈爆發！病毒帶進家戶、校園 4措施加強防疫

►雲林+251！西螺疫情大爆發 最初確診病例來自果菜市場

