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雲林+240斗市最多　95校停班課、居家照護突破1000人

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（5）日新增240例本土確診個案，分布於斗六42例、西螺39例、虎尾33例、斗南20例、麥寮17例、口湖11例，北港、古坑各10例，崙背、四湖、水林各8例，土庫、二崙各7例，褒忠6例，大埤、莿桐、元長、台西各3例，東勢2例，分佈19鄉鎮。居家隔離追蹤中有664人，確診者居家照護在管中有1002人。

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲雲林縣本土確診個案今日＋240例，分佈於19鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日重點感染鏈有5個部分，其中佔多數為家庭感染，共31確診個案都是因家人確診遭匡列居家隔離採檢陽性；其次為因出現症狀後自行就醫篩檢陽性共有25人；校園及補習班持續延燒，共11例中多數為同學確診後，匡列居家隔離時篩檢陽性確診；朋友聚會感染部分有2例；長照機構居家隔離採檢陽性今日再增1例確診。

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣6-12歲兒童疫苗施打單日累計人數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局統計，5月2日至4日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成377人接種，單日完成接種數逐日增加，累計6-7歲有44人、7-8歲有57人、8-9歲57人、9-10歲62人、10-11歲73人、11-12歲84人，目前無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課校園共計95所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府教育處公布校園因師生確診全校或部分班級停課7天的學校。
古坑鄉立幼兒園：5/2-5/8
二崙鄉立幼兒園：5/2-5/8
崙背鄉立幼兒園：5/2-5/8
建國幼兒園：5/2-5/8)、
福祿貝爾幼兒園：5/2-5/8
水林鄉立幼兒園：5/2-5/8
四湖鄉立幼兒園：5/2-5/8
福智幼兒園：5/2-5/8
斗六國小附幼：4/30-5/6
春子幼兒園：4/30-5/6
西螺鎮立幼兒園：4/29-5/5
康橋幼兒園：4/29-5/5
婦幼非營利幼兒園：4/29-5/5
林頭國小附幼：4/29-5/5
麥寮鄉立幼兒園：5/-5/9
來來幼兒園-1班：5/2-5/8
大鳥幼兒園-1班：5/2-5/8
虎尾鎮立幼兒園-1班：4/29-5/5
卡爾蕎幼兒園-1班：4/29-5/5
青園幼兒園-1班：5/2-5/8
愛德堡幼兒園-1班：5/3-5/9
斗南幼兒園-1班：5/5-5/11
北辰國小：4/29-5/5
鎮東國小含附幼：4/29-5/5
育仁國小：4/29-5/5
崙背國小：4/29-5/5
斗南國小：4/30-5/6
文安國小：4/30-5/6
麥寮國小：含附幼4/30-5/6
斗六國小：4/30-5/6
東興國小：4/30-5/6
鎮西國小：4/30-5/6
聯美國小-1班：4/29-5/5
文賢國小-1班：4/30-5/6
鹿場國小-1班：4/30-5/6
僑和國小-1班：5/1-5/7
東和國小-1班：5/1-5/7
虎尾國小-1班：5/2-5/8
公誠國小-1班：5/2-5/8
義賢國小-1班：5/3-5/9
大興國小-1班：5/4-5/10
崇文國小-1班：5/4-5/10
陽明國小-1班5：/4-5/10
僑真國小-補校：5/4-5/10
東和國中：5/4-5/6
東南國中-3班：4/30-5/6
斗六國中-2班：4/30-5/6
東仁國中-1班：4/30-5/6
崙背國中-1班：5/2-5/8
建國國中-2班：5/2-5/8
東南國中-1班：5/2-5/8
東南國中-1班：5/3-5/9
東和國中-2班：5/3-5/9
東南國中-1班：5/4-5/10
北港國中-2班：5/4-5/10
虎尾農工-1班：4/29-5/6
虎尾高中-1班：4/29-5/6
福智高中-2班：5/2-5/8
大成商工-1班：5/2-5/8
斗六家商-1班：5/2-5/8
虎尾農工-2班：5/2-5/8
斗六高中-2班：5/2-5/8
北港農工-1班：5/3-5/9
麥寮高中-1班：5/4-5/9
斗南高中-1班：5/4-5/10
蔦松藝術高中-3班：5/4-5/10
揚子中學-1班：5/4-5/11
福智高中-1班-：5/4-5/11

5/5因接觸確診者遭匡列，而進行預防性全校或部分班級停課的學校
全校停課：惠華幼兒園、大埤鄉立幼兒園、草嶺國小附幼、大屯國小、平和國小、草嶺國小、豐榮國小、頂湖國小、文興國小、東和國小、大美國小、義賢國小、東南國中。

部分班級停課：斗六市立幼兒園-1班、博仁幼兒園-1班、宏慈幼兒園-1班、雲林國小附設幼兒園-1班、奧斯卡幼兒園-1班、口湖鄉立幼兒園-1班、小天才幼兒園-1班、卡爾蕎幼兒園-1班、達文西幼兒園-1班、葳尼爾幼兒園-1班、廉使國小-1班、尖山國小-1班、大東國小-1班、客厝國小-1班、越港國小-1班、土庫商工-1班、虎尾農工-1班，虎尾高中-1班，麥寮高中-2班，土庫商工-3班，斗六高中-1班，大成商工-1班，福智高中-1班。

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課及預防性停課學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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