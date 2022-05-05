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超勵志！前夫留500萬債務離家　輪椅媽獨養2兒長大還是羽球好手

▲ 前夫留500萬債後拋妻棄子　兒麻媽獨育2兒長大獲頒模範母親。（圖／新竹市政府提供）

▲吳美金扛起前夫留下的龐大、2個孩子養育與搖搖欲墜的公司，熬過辛酸與苦楚，今獲新竹市府頒發模範母親。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

慶祝母親節，新竹市長林智堅接見模範母親代表，新竹市身心無障愛羽球協會的「毅力媽媽」吳美金女士，她在2兒子與媳婦陪同下分享生命故事，童年罹患小兒麻痺自此以輪椅代步，成立家庭後定居新竹，後前夫卻遺棄家庭、還留下5百萬負債，她獨自養育2個孩子長大、還清債務，還克服身體困難成為羽球好手。

62歲的吳美金女士榮獲今(111)年竹市模範母親。她本身是高雄人，20歲那年踏入婚姻定居新竹，為了撐起家庭，與丈夫開設玻璃陶瓷網版印刷工廠，起初兩人把事業經營的有聲有色，20多年前前夫到中國投資失利，短短半年間累積約5百萬債務，最後他拋下妻子和仍在就讀高中的兩個兒子一去不復返。

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面對龐大債務壓力，吳美金女士沒有放棄，獨自扶養兩個兒子長大，為讓孩子能夠安心讀書，她試圖救起辛苦創立的印刷公司，無奈客戶陸續轉移到中國大陸，公司經營面臨困難，讓她決定先賣掉房子還債。

▲ 前夫留500萬債後拋妻棄子　兒麻媽獨育2兒長大獲頒模範母親。（圖／新竹市政府提供）

▲一隻手舉不起來的吳美金還克服障礙參加羽球社團擴展生活圈，在教練和隊友鼓勵下，練出單手發球，到外縣市參加比賽。

現任逢甲大學中文系副教授的大兒子余風表達對媽媽的感謝：「很佩服媽媽把企業扶植起來」，他說，媽媽原只懂手工繪圖，後在他協助下開始學會電腦美工，不放棄學習新技能；另媽媽雖行動不便，仍靠自己力量接業務、開車送貨，辛苦養育兩個孩子長大。

吳美金女士也描述當年打拼過程，她說當時台灣彩券剛起飛，她好不容易申請到開公益彩券行資格，與朋友合夥開設，開店8個月就開出頭獎，「天公疼憨人」，她說，「那次是新竹市第一次開出頭獎，沒想到生意冷清的店面從此門庭若市，隔半年後又再度開出頭獎」，也讓她順利還清債務。

談及2個兒子，吳女士說「孩子都比我厲害，是我的驕傲」，現在她生活重心放在照顧未滿周歲的孫子身上，「孩子有孩子們的世界，自己也快樂地過生活，除了打羽球，也透過線上自學烏克麗麗，只要事情在我身上，就會很努力地完成它，我是行動派主義！」

▲ 前夫留500萬債後拋妻棄子　兒麻媽獨育2兒長大獲頒模範母親。（圖／新竹市政府提供）

▲吳美金曾隻身一人騎著電輪，前往台東為參加全運會的隊友加油，順道來趟火車環島，沿路結交不少新朋友，走過人生風雨的她，活出生命精彩。

吳美金女士還參加羽球社團擴展生活圈，雖然她一隻手舉不起來，但在教練和隊友鼓勵下，練出單手發球，還到外縣市參加比賽；甚至還曾隻身一人騎著電輪，前往台東為參加全運會的隊友加油，順道來趟火車環島，沿路結交不少新朋友，走過人生風雨的她，活出生命精彩。

市府表示，今年遴選出180位模範母親代表，其中4位已高齡90歲以上、最年輕為38歲，因疫情取消公開表揚活動，獲獎母親名單公告在社會處網站，並由社會處及三區公所親自將匾額送到府上致意，感謝所有媽媽們的付出與奉獻，讓城市不斷向前、充滿生命力，「母愛」可以說是幸福城市最重要的來源。

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