網購母親節優惠最後衝刺　滿額賺樂透金、便宜SPA券限時搶

▲今年母親節，你打算怎麼與媽媽一起慶祝？（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

本週日將迎接溫馨母親節，受到疫情影響，今年送禮以防疫保健品最夯，網購業者觀察不論是搜尋或買氣都有明顯成長，也在這波孝親檔期做最後衝刺，像是消費滿額送樂透金、購物金，推出便宜SPA即享券限時搶購，以及超級熱門品牌限時下殺，對於還在挑選母親節禮物的消費者，可把握活動時間上網選購。

東森購物網祭出多項優惠促銷方案，每日00:00搶限量折價券，現領現折；全站消費滿5,000元享5%樂透金回饋，另有挑戰任務拿獎金活動，最高可得5,000枚東森幣；APP下單單筆滿1,500元送樂透金100元，每日限量100名。除了推出寵愛媽咪活動，隨著母親節即將來到，近一個月站上「美容」、「餐券」、「保健食品」等關鍵字搜尋量增加，又以保健食品最受消費者喜愛。

▲東森購物網針對母親節活動推多項優惠促銷。（圖／翻攝自東森購物網）

為辛苦的媽媽消除壓力，可以安排一趟SPA之旅，讓她好好放鬆身心，今（5/5）在蝦皮購物有精選SPA即享券限時搶購，像是北投老爺酒店QUAN SPA限定價只要1,999元、A'Chron艾珂菈頂級精油芳療優惠1,090元、法國巴黎蜜達絲全身嫩白釋壓優惠價1,609元，奢華按摩1.6折起，另外還有百貨專櫃品牌5折起再享滿千折百，寵愛媽媽也不忘疼惜荷包。

博客來根據消費觀察，母親節首波活動以美妝、保健館最受歡迎，買氣增4～5成，即日起到5月8日推出第二波活動，主打「超級熱門品牌週」8大品牌輪番上陣，限定商品組合限時下殺，囊括美妝保養、保健飲品、潤色好茶、健康家電、服飾包包、餐廚生活等，品牌聯展3折起。5月7日、5月8日兩天適逢會員日，全館消費結帳滿千最高再享88折，滿額最高享6.5% OPEN POINT回饋。

▲8大品牌聯展3折起。（圖／博客來提供）

母親節倒數，Yahoo奇摩購物中心「寵媽ING 愛媽不NG」活動，單日消費滿5,000元送購物金600元，消費不限金額再抽「HOHO 寵媽冷氣到府清潔服務」，另外也觀察到，本土疫情日益攀升，帶動消費者健康意識高漲，防疫保健品成為今年母親節送禮熱門選擇，整體業績成長近4成，其中以葉黃素、魚油、維他命發泡錠最受青睞；防疫清潔用品如抗菌洗衣膠囊、抗菌銷售噴霧、抗菌濕紙巾，銷量也有明顯成長。