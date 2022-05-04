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雲林西螺疫情熱區向縣府討快篩劑　居隔與居家照護用僅剩3天存量

▲西螺鎮為雲林疫情熱區，西螺果菜市場加強清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局表示，縣內每天約要發出3000劑，存量還有9000劑，僅夠用3天。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣昨日確診個案創新高有251例，其中西螺鎮佔人數最多也已連三天超過50例，縣長張麗善在直播中表示，導因於從菜市場發現最初確診病例而傳播。西螺鎮公所今日表示，該說明恐有違反不再公布確診者足跡的規定，並請縣政府比照北市府與北農做法，提供西螺果菜市場5000劑以上快篩劑供市場人員使用。　

西螺鎮公所指出，縣政府發布新聞表示確診者感染源多由西螺果菜市場衍生，恐有違反疫情指揮中心不再公布確診者足跡的規定；並且請雲林縣政府比照台北市政府提供北農快篩劑做法，提供西螺果菜市場5000劑以上快篩劑供市場人員使用，以減少病毒傳播及讓民眾更加安心。

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▲西螺鎮為雲林疫情熱區，西螺果菜市場加強清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮為雲林疫情熱區，西螺果菜市場加強清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民眾篩劑搶購潮持續，縣府光針對居家隔離與居家照護所提供之篩劑根本還不充足。雲林縣衛生局表示，縣內每天約要發出3000劑，存量還有9000劑，僅夠用3天，即將面臨「無劑可施」，雲林目前獲中央撥補的快篩劑為2萬2000劑，多月前有自行向廠商訂購1萬5000多劑，現實際到貨5000劑，其餘仍在等待廠商出貨中。

衛生局說明，因應中央縮短居家隔離天數為3+4天，地方衛生所負責發放成人每人3劑公費快篩試劑，國小到高中學生提供2劑，光這樣每日平均支出就要3000劑。衛生局坦言，現在全台都需要快篩劑，但是「有錢也買不到」，只能持續向中央申請撥補、催促廠商速出未到的貨，後續才能因應發給居家個離者。

▲西螺鎮為雲林疫情熱區，西螺果菜市場加強清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局提供居家隔離與居家照護者防疫錦囊包，內有兩份快篩試劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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