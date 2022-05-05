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獲中央3.5億補助　立委林文瑞爭取虎尾芒果大道拓建

▲立法委員林文瑞爭取交通部核定3.5億元，補助虎尾雲 92-1線芒果大道拓建工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員林文瑞爭取交通部核定3.5億元，補助虎尾雲 92-1線芒果大道拓建工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮是雲林縣人口密集，也是快速發展的區域，但虎尾市區通往高鐵站主要道路雲 91 線清雲路至博愛路段，因交通流量大，尤其是假日或連續假日容易導致塞車，為紓解交通壅塞、降低興中里清雲路及廉使里庄內道路的交通量，地方期待許久能夠有一條替代道路來改善交通問題。

立法委員林文瑞爭取交通部核定3.5億元，補助虎尾雲 92-1線芒果大道拓建工程，昨（4）日邀集公路總局陳文瑞局長到現場會勘，實際了解地方需求，期待完工後可以串連市區與高鐵特定區，連結農博公園、鐵支綠道、虎尾糖廠等景點，讓虎尾新舊城區連結更順暢，帶動地方發展。

▲立法委員林文瑞爭取交通部核定3.5億元，補助虎尾雲 92-1線芒果大道拓建工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾雲 92-1線空軍基地舊址旁芒果綠廊，是一條非常美麗的道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立委林文瑞指出，縣府在2020年底就向公路總局提報這個案子，當時就立即要求公路總局盡快來協助地方，過程歷經向國防部提出用地的撥用及等待行政院新的一期生活圈道路 6 年計畫(2022-2027年)，中央正式核定3.52億元補助本案，芒果綠廊是一條非常美麗的道路，完工後一定可以成為地方極具特色的休憩地、打卡熱點。

▲立法委員林文瑞爭取交通部核定3.5億元，補助虎尾雲 92-1線芒果大道拓建工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾雲 92-1線芒果大道拓建工程，公路總局陳文瑞局長到現場會勘，實際了解地方需求。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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