西螺果菜市場傳播鏈爆發！病毒帶進家戶、校園　4措施加強防疫

▲雲林縣長張麗善說明批發市場加強防疫管理措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央今(3)日公布國內新增23102例本土個案，其中雲林縣首突破2字頭，共有251確診個案分佈於20鄉鎮，西螺鎮連續4天為全縣人數最多。雲林縣長張麗善表示，西螺鎮近期人數劇增，導因於從菜市場發現最初確診病例，再各自傳染給同住家人，染疫學童到校上學開始校園傳播，鄉親都務必做好個人防疫。

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▲雲林縣今日新增確診人數251，西螺鎮已連3日超過50人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說明，從鄉鎮分佈圖可看出目前熱區為西螺鎮並已連續3日超過50例，疫情正在急速加溫，針對果菜市場發現最初的確診案例，因為進入西螺果菜市場交易的人員每日南來北往，包括台北農產公司也有確診案例，透過傳播鏈擴展傳染，所以將病毒帶回西螺地區也帶進家裡，傳染給家人、孩子亦進入到校園。

▲西螺鎮傳播鏈感染源最初確診案例來自西螺果菜場，確診個案傳染家人後再傳進校園擴散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，傳染鏈擴及同事、家人、同學間，因應疫情擴散，縣府特別針對西螺果菜批發市場加強防疫措施，希望大家都能遵守及配合。在人員健康管理，希望西螺果菜市場員工均完成三劑疫苗接種，也鼓勵市場從業人員完整接種三疫苗。請大家載台灣社交距離APP之外，果菜市場應規劃人力備援計劃，確保交易管理人力不中斷。

▲西螺果菜市場每日加強清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

人流管制措施部分，除維持單一出入口管理、進出場監控體溫外，交易區域需保持社交距離，並加強清消。批發市場倘有確定病例，相關密切接觸者及風險區域人員，均應依規定進行隔離或快篩。若攤商、工作人員確診，攤位完成區域環境清潔消毒後，可由非密切接觸人員持篩陰證明繼續經營。若確診者為果菜市場員工需隔離，應視情形啟動人力備援計劃以維持交易秩序。

新聞處長羅楚東補充說明，西螺果菜市場員80名員工目前均已完成三劑疫苗接種，並要求所有人進場須緊戴口罩，環境均加強清消請民眾放心。縣長張麗善強調，除市場內從業人員外，希望農民與有交易需求的鄉親注重衛生習慣，隨時注意個人衛生安全，保護自己也避免將訂讀傳染給家人形成家庭傳播鏈。

▲雲林縣長張麗善說明批發市場加強防疫管理措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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