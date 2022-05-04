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一早藥局卡位「幫全家買40劑快篩」　鄰居姨自爆1句！他傻眼了

▲▼新冠肺炎快篩試劑超商通路今天下午正式開賣，銷售時間未到店外面就排了大批民眾等著購買。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

自快篩實名制上路後，不少人感嘆，排隊亂象彷彿歷史重演。一名網友透露，鄰居阿姨拿了一大家子的健保卡，七早八早就到藥局排隊，最後買了40劑快篩回家；事後，更自爆「堆在櫃子好幾天，沒一個用到的。」

網友在PTT提到，「隔壁的阿姨一大早就去排隊，拿爸媽、老公、2個兒子、1個媳婦和孫子的證件買快篩，再加上她自己，總共多達40劑。」

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重點是，那位阿姨坦言，家裡並沒有急迫需求，「那些快篩買回家沒一個用到，已經堆在櫃子好幾天了。」對此，鄉民紛紛回應，「一個月買一次，其實還好」、「買的是安全感無誤」、「照規定買不行嗎」、「問題是，買了敢用嗎？幾個人敢自己插鼻子」；不過也有人質疑，「有些人很愛洗民眾素質，搞對立」、「一卡一人啦聽你放屁」。

▲▼ 羅氏家用快篩,快篩實名制（圖／記者劉維榛攝）

▲一盒有5入快篩劑。（示意圖／記者劉維榛攝）

而這樣的情況，的確似曾相識，就有網友吐槽，很多人愛囤貨，「衛生紙、泡麵、口罩，現在快篩也囤，今天政府開賣快滿一週了，今天查藥局已經有些能隨到隨買，以目前規定30天買一次來看，下周應該就不會有太多人繼續在藥局排隊了。」

值得一提的是，到藥局購買快篩時，要持健保卡領取，但每人每次限領1份，每份5劑，總共500元；另外，也可以幫親友代購，同樣每次只能領1份。

另外，每張健保卡一輪只能購買1次，購買方式採身分證尾數分流，單號者於每週一、三、五領取，雙號則是每週二、四、六。

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快篩快篩實名制藥局囤貨PTT

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