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超商買咖啡！前面大姐「大三元」+只有1店員　一票驚喊：完了

▲▼領貨,領包裹,取貨,取件,拿貨。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO遇到前面女客人「大三元」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我大概要等多久？」有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他心血來潮，跑到超商要買咖啡來喝，結果前面的客人竟然「大三元」，也就是點咖啡、取件外加順手繳帳單，但當時不是尖峰時間，還只有一個店員，讓他有種要等很久的預感。貼文一出，就有人秒懂噴笑，「你完蛋了，去下家吧」、「你可以玩一場手遊。」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「前面台女買咖啡+取件+繳帳單，我大約要等多久？」說他心血來潮，跑到樓下買咖啡，「但是有個大姐似乎點了咖啡，取件順手繳帳單，俗稱大三元」、「不是尖峰時間，只有一個店員，我大概要等多久？」

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就有人超有感，畢竟店員操作咖啡機、找包裹、處理帳單都需要時間，「別中午去，有的還會+影印、現沖咖啡、繳費，後面看了就火大」、「上次遇到咖啡+繳帳單二件套，等了五分鐘」、「沒問優惠或活動都還好，一開口就完惹！」

還有網友光用想的，就不禁翻白眼，「別閒聊應該還好」、「領到一半發現沒錢跑去ATM」、「看帳單幾張吧？遇過那種一疊的，還慢慢數現金」、「昨天遇到一個要用手機支付的，一直刷不過，卡了10分鐘」、「去下一間都比較快，每次看到那種一疊帳單我都想翻白眼，都能數位繳的東西，還在那一疊一疊浪費大家時間。」

還有許多網友紛紛開玩笑，「你去吃個飯再回來看看」、「你要不要順便幫全公司買午餐，買完應該差不多好了」、「她待會還要發票載具跟行動支付加累積。」也有人直呼，「人家趁人少來買，已經不錯了」、「搞不好她是下班順路處理啊」、「算了啦！人家很有良心避開人潮了」、「任何人三樣一起來都很久吧？」

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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