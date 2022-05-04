竹縣單日新增542！竹北+351最多　光居家照護就快破千人

▲新竹縣今日新增542名確診，是這一波疫情以來的單日新高。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央今(4日)公布新竹縣新增542例新冠肺炎本土確診案例，均為輕症和無症狀，無症狀佔65%，年齡仍集中18-64歲的青壯年，約佔87%。地區分布仍以竹北351人為最多。竹縣目前居家隔離人數為382人，居家照護人數為921人。

新增542例地區分布為竹北市351例、竹東鎮24例、湖口鄉72例、新豐鄉24例、新埔鎮8例、關西鎮15例、芎林鄉10例、橫山鄉6例、寶山鄉6例、北埔鄉2例、峨眉鄉3例、尖石鄉18例、五峰鄉3例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局指出，家用快篩試劑適合於病毒盛行環境，如確診數較多的區域、與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多處等等，民眾若有上述情況可至健保合約藥局或無健保藥局地區(橫山、峨眉、五峰)衛生所購買實名制快篩試劑。或民眾有呼吸道症狀自覺有風險，也可至公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。

▲社區篩檢站相關資訊。

新竹縣社區免費篩檢站資訊如下：

5/4週三1800-2100於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東北榮新竹分院急診室外。

5/5週四1800-2100於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東北榮新竹分院急診室外。

5/6週五1800-2100於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東北榮新竹分院急診室外。

疫苗接種部份，各衛生所及合約診所於本週仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢。因各種原因無法參加校園接種的6-11歲學童自即日起也可由家長帶學童至本縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。

►人猴再戰！蜜桃、甜柿慘淪猴群美食 這縣市祭電網補助對抗

►「小賭一把」考驗人性 假投資詐團有練過！永不缺上門肥羊



►1人3千元逾時不候！ 新竹湖口發疫情紓困金「8萬人受惠」