徐巧芯爆「羅氏快篩」代理商是他！　「生技業都跟綠營麻吉麻吉」

▲羅氏家用新冠病毒抗原檢測套組。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

本土疫情延燒，民眾也瘋搶快篩試劑，國民黨議員徐巧芯4日爆料，近期指揮中心要提供民眾的「羅氏」快篩和綠營關係匪淺，「好像現在風生水起的生技業者，從高端、福又達、保吉生，都跟民進黨上上下下麻吉麻吉，想問有沒有關於這幾年「生技業」的八卦？」

徐巧芯表示，自己很好奇，「羅氏」跟「亞培」這兩件藥廠快篩試劑的「代理商」、「經銷商」的來頭是什麼，「是不是又跟福又達、保吉生一樣，要有關係，才能沒關係？結果一查下去不得鳥（了）！」

徐巧芯解釋，羅氏藥廠的代理商台灣羅氏，但盒子上面寫的經銷商是「牛耳國際生技股份有限公司」，代理人叫做蔡朝正。蔡朝正是前民進黨立委蔡煌瑯的哥哥（蔡煌瑯現為台灣車輛董事長），媒體報導他曾在羅氏藥廠任職逾20年，關係深厚。

徐巧芯回顧，2021年就被踢爆由衛福部、科技部主導的「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」有獨厚羅氏藥廠之嫌。甚至2005年，台灣為了防範禽流感，遇上全球克流感大缺貨，當時藍營立委直指在台灣唯一生產克流感藥物的羅氏藥廠故意刁難和台灣藥廠，並點名羅氏藥廠台灣代理人、時任立委蔡煌瑯的哥哥蔡朝正是藥蟲。當然他是否認的。

後來又爆發「牙醫公會酬庸案」。特偵組起訴書指出，牙醫師公會為推動「口腔健康法」立法，並將口腔疾病納入健保，以會員繳交的2440萬元，於2002至2004年間，以50萬至350萬元不等金額對第5屆立委蔡煌瑯兄弟、及另7名立委行賄，希望儘速完成立法，已構成職務上行為收賄罪。最後蔡姓兄弟雖因為無法查明有對價關係而無罪，但蔡煌瑯等被告也強調，「收受款項均為政治獻金」。