快篩試劑哪裡買？「8招查庫存」百萬人搶加LINE好友　問一句秒知

▲快篩試劑。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著本土疫情爆發，民眾對快篩試劑的需求也大幅增加。快篩實名制日前已上線，現在到底有哪裡可以買到快篩？對此，微軟資深程式設計師陳葵懋便設計出「找找快篩試劑」的LINE聊天機器人，只要分享所在地點，即可知道附近藥局還有多少庫存。除此之外，《ETtoday新聞雲》也整理出另7種查詢方式，供需要的讀者參考。

微軟資深程式設計師陳葵懋花了1天的時間，打造出「找找快篩試劑」LINE聊天機器人（Line ID「@054ehalj」，此為超連結），才推出沒多久，目前已有超過100萬人加入好友。

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▲找找快篩試劑。（圖／翻攝自LINE）

用戶加入「找找快篩試劑」的好友後，可以直接輸入「我想要找尋快篩試劑」、「哪裡有快篩」等相關字詞，系統便會回應「按左下角+號，分享您的定位點資訊」。分享所在位置給機器人之後，馬上就會跳出附近的健保特約藥局，並顯示庫存。

針對此聊天機器人，陳葵懋表示，系統主要是串接政府公用資料集，不過可能會因大量使用產生延遲或系統當機的問題，透過聊天機器人連結Azure資料庫，即可利用現有資料庫快速回應詢問。值得一提的是，陳葵懋在2020年時，還曾推出「拜口罩」的聊天機器人，讓民眾能迅速找到有發售實名制口罩的藥局。

除了上述的「找找快篩試劑」之外，《ETtoday新聞雲》也整理了另外7種方式，方便讀者快速查找何處有販售快篩試劑：

單號：星期一、三、五

雙號：星期二、四、六

週日：開放全民皆可購買

一、家用快篩熱度圖（此為超連結）

點開熱度圖後，可直接將游標放置藍色座標上，即可得知該藥局還有多少庫存；灰色座標則代表目前該藥局無庫存。

▲家用快篩試劑地圖查詢。（圖／翻攝自家用快篩熱度圖）

二、COVID-19實名制快篩試劑地圖（此為超連結）

點開此地圖後，可選填縣市、區域，按下「查詢購買院所資訊」後，即可查看附近藥局的庫存、快篩品牌、販售紀錄等資訊。

▲家用快篩試劑地圖查詢。（圖／翻攝自COVID-19實名制快篩試劑地圖）

三、LINE搜尋：全台快篩低價販賣所（此為超連結）

加入「全台快篩低價販售所」的LINE好友（@960iorjj）後，系統會自動傳送快篩販賣數據統計、即時出售紀錄、附近快篩庫存。同時也可更該位置資訊，查詢所在地的快篩庫存。

▲全台快篩低價販賣所。（圖／翻攝自LINE）

四、台灣COVID-19快篩試劑購買地圖（此為超連結）

點開此地圖後，座標會以不同顏色區分，綠色代表庫存大於等於50份、黃色代表大於等於15份、紅色代表小於15份、灰色則代表無庫存。點按座標後，也會跳出藥局的詳細資訊。

▲地圖方便查找何處有賣快篩試劑。（圖／翻攝自台灣COVID-19快篩試劑購買地圖）

五、全家便利商店 APP

全家APP推出「防疫地圖」新功能，只要到APP首頁進入「地圖趣」就能找到「防疫新生活」標示，點下去後就可以依據區域、種類等查詢家裡附近門市販售的防疫相關用品品項、數量，無論是想找快篩試劑還是口罩等防疫品均可。

▲全家APP「地圖趣」功能裡「防疫新生活」專區，可查找快篩試劑等防疫物資。（圖／翻攝自全家APP）

六、7-11防疫補給站地圖

開啟「OPEN POINT」APP後，從首頁點入「防疫補給站」，可快速查詢各門市的防疫商品庫存量，除了提供「快篩試劑」、「口罩」、「防疫用品」之外，更新增「保健品」4大類別，另設計篩選類別功能，提升民眾便利性。

▲「防疫補給站」可查找居家快篩試劑。（圖／翻攝自OPEN POINT APP）

七、Line 熱點：輸入關鍵字

打開LINE APP點選右下角的「錢包」，進入「LINE熱點」，在上方搜尋欄輸入關鍵字，「#公費快篩試劑發放地點」、「#COVID-19自費採檢指定院所」、「#居家快篩試劑販售地點」，就可以依照手機定位，快速查找位於附近的據點，並依照「離您目前距離最近」的據點開始排列。

▲打開「Line熱點」可找附近快篩試劑販賣點或自費採檢院所。（圖／翻攝自Line熱點，下同）

點選資料後，還可以查看電話、地址，以及營業時間等詳細資訊，也可以點選右上角的愛心「收藏」地點，之後就可以在LINE熱點中「我的」頁面快速找到，不用再搜尋。此外，可直接點選頁面上的「分享地點」LINE給好友，在聊天室中會呈現一張這個地點的完整圖卡。