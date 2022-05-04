校園快篩劑不足　教長：今再發送20萬劑給疫情緊急縣市

▲教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

考量被匡列為居家隔離教職員工生，居家隔離3天自主防疫4天期滿，次日需快篩檢測陰性後才可恢復實體上課，教育部長潘文忠今（4日）指出，前天（2日）已配送第一批50萬快篩試劑至各縣市教育局，對於確診數與居隔數等疫情比較緊急的縣市，今天再發送20萬劑快篩試劑，維護校園健康安全，保障學生受教權益。

立法院教委會今天邀請潘文忠，針對大學法修正草案及111年度中央政府總預算解凍案等進行審查並備質詢，面對目前快篩試劑不足引發的「快篩試劑荒」，潘文忠在會前接受媒體聯訪時表示，今天將再發送20萬劑快篩試劑。

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教育部考量被匡列為居家隔離教職員工生，在居家隔離3天自主防疫4天期滿，次日需快篩檢測陰性後才可恢復實體上課，在日前蘇貞昌院長召開行政院擴大防疫會議裁示，由指揮中心提供教育部快篩試劑轉發至各縣市教育局處，供各級學校教職員工生進行居家隔離所需快篩試劑。

潘文忠進一步說明，日前經過蘇貞昌院長與指揮中心報告，學校因為啟動配合疫調作業，為了讓在居隔師生安心，在居隔過程中，很重要是快篩試劑的發放，為減少學校人力負擔，在前天已經發送50萬快篩試劑支援學校，希望在學生居隔前發送給師生，而今天在盤整後，將再發送20萬劑給確診數與居隔數等疫情比較緊急的縣市學校支援，也希望辛苦的教職員同仁，一起面對這一波具挑戰性疫情，並順利通過。