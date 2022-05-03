南投+73！40校停課、51師生染疫　「全面停課」評估中

▲南投全縣已有40所校園停課。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布確診人數73例，包括外縣市9例已轉外縣市衛生局，縣內共計64例，另全縣已有40所各級學校（含幼兒園）；南投縣議會議長何勝豐公開建議全縣國中小學全面停課，以因應疫情蔓延，縣長林明溱則表示會審慎評估、儘快召集相關單位研議。

南投縣政府統計，全縣截至今日為止停課的40所學校，包含全校（幼兒園）停課有14校、部份班級停課有17校、預防性停課9校；其中教師確診有2人，學生確診為49人，以鄉鎮別而言，草屯鎮11所停課最多，埔里鎮也有10所，其餘是，南投市7所、信義鄉4所、竹山鎮3所、名間鄉和仁愛鄉各2所，以及魚池鄉1所。

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▲信義鄉國小教師確診，校園進行清消。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

南投縣議會召開第19屆第7次定期大會，林明溱會中進行施政總報告，報告縣府半年來的縣政重點工作與績效成果，也針對議長何勝豐的關心和建議做出回應。

林明溱表示，新冠肺炎疫情日益擴散，導致未打疫苗的12歲以下孩童健康受到威脅，除催促中央儘速安排孩童注射疫苗的期程，也確實有必要審慎評估是否要停止學生到校上課，不要讓疫情持續擴大到校園裡；目前南投中小學停課停班情形，雖然和全國相比屬較輕微，但是預防性停課的準備工作還是在持續進行。

林縣長表示，縣府將儘快召集教育處、衛生局、社會及勞動處等相關單位研商，不管是學生的視訊上課、企業分流上班或家長照顧假等配套措施，都一定要做好完善的配套措施。