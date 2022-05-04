快訊／國中教育會考　教長：確診生外「其餘都可參加考試」

▲潘文忠表示，今年國中會考除確診生外，其餘考生都可應考為原則 。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考將在5月21、22日舉行，根據去年簡章規定，確診者及被匡列居家隔離、居家檢疫等狀況考生都不能應試，但可以補考，教育部長潘文忠今（4日）在立法院備詢時表示，由於目前確診人數相當龐大，根據日前統測經驗，教育部目前除確診生不能應考外，其餘考生都可參加考試為原則，也就是居家隔離、居家檢疫等考生都可參加考試。

今年國中教育會考共19萬9318人報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，預計在5月21、22日舉行，但根據去年考試規定，確診者及被匡列居家隔離、居家檢疫等狀況考生都不能應試，但可以補考。

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▲ 潘文忠表示，今年國中會考除確診生外，其餘考生都可應考為原則。（圖／屏東縣政府提供，資料照片）

不過，在今天立法院教育委員會上，國民黨籍立委林奕華在質詢時指出，現在確診人數暴增，很多家長與師生關心，到底居家隔離與檢疫及自主防疫的考生能否應考，而且去年補考只有2百多人，希望教育部盡快宣布。

潘文忠則回應，上週末舉行的統測獲得很多經驗，過程雖然辛苦，但也順利完成，原來國中會考就有補考，以目前疫情人數非常龐大，為維護每一個考生權益，今年教育會考一樣有補考，教育部已經在研議，希望除確診學生不能應考外，其餘包括居家隔離、檢疫與等考生都可考試為原則。