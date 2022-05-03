今增136校停課「全台累計1736所」！確診生破2萬　單日+3292人

▲教育部最新統計，已有1736校暫停實體課程。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

全台學生染疫今（3日）破2萬，教育部統計累計20698人確診，較昨天增3292人，全台全校或部分班級暫停實體課程則增136校，共1736所。

教育部指出，大專院校今新增確診生788名、高中448名、國中335名、國小最多有1073名及幼兒園648名，已累計20698人確診，其中本土19951人、境外747人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於受疫情影響暫停實體課程，教育部表示，統計資料依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3時，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣計22縣市。

教育部說明，採「全校」暫停實體課程，計328所園校（含幼兒園151所、國小130校、國中 22校、高級中等學校23校、大專校院2校）。採「部分班級」暫停實體課程，計1,408所園校（含幼兒園402所、國小 531校、國中202校、高級中等學校 183校、大專校院90校）。以上累計1736校，較昨天1600校，增加136間。