兒童打新冠疫苗！藥師認證：孩用退燒藥選「這款」　必備3寶放書包

▲6至11歲開打莫德納疫苗，接種後不適，藥師提供3種方式幫助紓緩。（示意圖／高雄市政府提供）

文／藥師Kiki

小孩疫苗施打注意事項

小孩疫苗開打了，許多家長還在猶豫該不該讓小孩施打，每個家庭都有不同考量，但是一但家長決定要去打疫苗時，要減輕小孩疫苗後的不適現象，有一些小撇步，之前成人所使用的疫苗三寶「退熱貼、普拿疼、維他命C」，小孩一樣適用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莫德納疫苗最大副作用是注射部位疼痛，大人還可以忍受，對於有些兒童可能會無法忍受，很多小孩在注射完一小時就開始哀號疼痛，因為學校統一施打，隨身攜帶冰塊不方便，建議讓小孩帶退熱貼，注射後貼於注射部位，以減輕不適感。

再來就是注射完後建議大量喝水，一般感冒時會建議補充水分，多吃維他命C，打疫苗後也同理可證，因此可攜帶維他命C發泡錠，施打疫苗後，將維他命C泡在水壺中，因口感不錯，可讓孩童補充水分及維他命C一舉兩得，如果小孩可以咀嚼吞服，也可以準備維他命C咀嚼錠或膠囊，中低年級(30公斤以下)一天劑量500毫克以下即可，高年級可以1000毫克以下，不過如果可以建議以蔬果為主，維他命C在另外適時補充。

目前看到有些小孩在4小時就開始發燒不適，因此，可幫小孩準備兒童專用水劑「普拿疼」，市售常見品牌叫「安佳樂」裡面成分就是含乙醯胺酚Acetaminophen，使用劑量為10-15毫克/每公斤，這樣形容太籠統，簡單計算就是體重除以2，4-6小時一次。

有媽媽問我需要提前服用退燒藥嗎? 因為新冠疫苗還沒有相關研究，暫不建議提前服用。本土案例一直狂飆，打與不打都很難抉擇，提醒家長還是要勤洗手，回家後將小孩衣服全部換洗，適時補充維他命C、D，才能安然度過。