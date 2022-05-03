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家長慌了！女兒採檢還沒結果同住弟到校上課　陳其邁：要停課1天

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

有高雄家長反映，有一名女童在採檢報告尚未出爐，同住的弟弟隔天仍到校上課，結果課上到一半，姊姊被通知確診，媽媽才緊急帶弟弟去採檢；還有孩童有咳嗽症狀仍到校上課，隔天PCR檢出確診，讓他質疑這樣的家長其心可議。對此，市長陳其邁在今日記者會中宣布，在檢驗結果出爐前，請同住孩童預防性停課一天。

「假如家中有人快篩陽性怎麼辦？」市長陳其邁表示，很多家長會問這個問題，所以要拜託各位家長，在檢驗結果出爐前，請同住孩童預防性停課一天，也就是請假一天，並通報導師，市府會安排孩童接受採檢，最好的做法是趕快去採檢。

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陳其邁提醒，民眾到社區篩檢站篩檢時，務必確認基本資料，尤其是電話號碼，另外，字跡不要過於潦草，假設檢測報告出爐卻找不到人會耗費很多時間。今日就有14名確診個案到院篩檢出陽性，但個案留下的資料不完整，因此請警方協尋中。

衛生局簡任技正潘炤穎也強調過，目前校園安全是防疫重點，在很多症狀監測上，包含發燒及上呼吸道等症狀，同住家人是不是被匡列為風險對象，自己是不是也連帶被匡列為風險對象，市府都有詳細規範，只要你的身分被匡列風險對象，基於校園安全考量就不能進入校園，當然相關症狀出現之下，也是不允許在目前階段被忽略而進入校園。

▲▼高雄學童施打莫德納疫苗。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄學童3日施打莫德納疫苗，今有15名學童請假。（圖／高雄市政府提供）

根據高雄市教育局統計校園停課情形，目前全校停課數有11間學校，198班停課，居家隔離人數有2785人。

另外，指揮中心開放6-11歲兒童接種半劑莫德納疫苗，高雄市將偏鄉學校及特教生納入首波接種，並採醫護到校施打，昨日4所偏鄉學校率先接種，狀況相當順利，今日有15名學生請疫苗假在家休息，市府將持續關懷，統計接種率約五成。

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