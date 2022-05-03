小孩確診照護看過來！善用「兒童評估三角」　兩項異常要送醫

▲衛生福利部台南醫院兒科暨感染症專科醫師何宗憲表示，家長在家陪同照顧確診的孩子，可以利用兒科使用多年的「ABC兒童評估三角」來判斷孩子的狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

兒童一旦感傳確診，居家照護常令家長很擔心孩子病況，衛生福利部台南醫院兒科暨感染症專科醫師何宗憲表示，家長在家陪同照顧確診的孩子，可以利用兒科使用多年的「ABC兒童評估三角」來判斷孩子的狀況。

國內國小學童很多人都沒有打疫苗，加上近來有數起兒童確診死亡病例，更加讓家長十分擔心，由於打疫苗會有有併發症，打與不打疫苗令家長兩難，台南市政府上周即發下學童施打疫苗同意書，讓家長簽署，並從5月4日起衛生局將派員進入校園依家長簽署意見施打疫苗。

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家長們的不安，市長黃偉哲聽到了，在3日下午的防疫記者會，特別邀請衛生福利部台南醫院兒科暨感染症專科醫師何宗憲，以直播方式教導家長在家陪同照顧確診的孩子時，如何妥善照顧，並觀察孩子的病況。

針對兒童確診照護，衛福部台南醫院部兒科專科醫師何宗憲表示，他認為孩子生病最佳的照護地點是家裡，居家照護對孩子是有幫助的，小孩確診後最重要的就是發病後的48到72小時，這是病毒反應期，此時孩子會斷斷續續發燒，多數的感染者都能安然度過，如果過了48小時孩子還持續發燒，就可能有中耳炎、肺炎等併發症，家長就要特別注意。

何宗憲醫師說明，兒童感染多數為輕症及無症狀，發病後約一、兩周康復，常見症狀為發燒與咳嗽為主，其他包括喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、腹痛、噁心嘔吐、腹瀉、皮疹等，也時也有可能有味覺、嗅覺改變，1歲以下的嬰幼兒會表現出餵食不佳的情況。國外研究顯示，少數的兒童在感染新冠病毒後，可能出現「多系統發炎症候群」，症狀類似川崎症或毒性休克症候群，症狀包括出疹、結膜炎、休克、心肌損傷或冠狀動脈血管瘤等，一旦發現孩子有眼睛紅、手腳紅腫及身上起紅疹等等。



何宗憲醫師說，家長應定期監測兒童體溫及血氧值，備妥退燒藥及塞劑，以及多多補充水分；另外，家長可以三大面向評估兒童情況是否危急，分別是外觀、呼吸及皮膚循環，若兒童的肌肉張力、眼神、呼吸狀況及皮膚表徵等明顯異常，才需緊急送醫。



何宗憲建議家長，可以利用兒科使用多年的「ABC兒童評估三角」來判斷孩子的狀況，有異常就馬上送醫；ABC兒童評估三角是兒科醫師使用多年的標準，A是指外觀，包括肌肉張力是否異常、與人的互動、哭鬧能否安撫、眼神是否正常、哭聲是否正常，B是指呼吸的狀況，包括呼吸的聲音（如果出現哮喘可能是上呼吸道水腫）、呼吸姿勢（是否有頭抬高等異常）、打開衣服看看胸肋骨是否有陷落、鼻翼是否異常搧動，C則是指皮膚循環，包括變蒼白、紫白斑駁、發紺等。ABC三項中只要有兩項異常，建議緊急送醫，如果一項異常，可以先利用視訊門診諮詢。