快訊／民進黨立委林靜儀確診！　昨到立法院質詢接觸許多立委

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，民進黨立委林靜儀3日表示，今天下午突然出現輕微發燒，原本平常過敏體質就有的咳嗽帶了一些痰，自己就近到亞大醫院檢查，報告出來是陽性，自己已經取消本週及下週行程，「我會在家隔離10天，請不用擔心」。

林靜儀稍早透過臉書坦言，「抱歉，我確診了」，下午突然出現輕微發燒，原本平常過敏體質就有的咳嗽帶了一些痰，覺得不對勁，加上最近立法院有些疫情，所以自己就近到亞大醫院檢查，「報告出來是陽性」。

林靜儀說明，她平常除非飲水或吃東西，口罩都非常確實的配戴，也持續有消毒雙手的習慣，今天上午與民進黨台中市議員林德宇雖然有行程，但是在室外，而且自己也確定「全程都沒有拿下口罩」，希望沒有造成林德宇及其團隊的困擾。

林靜儀指出，昨天在立法院開會的時間比較長，接觸的助理和立委們較多，她確定除了喝水和吃便當之外都有戴口罩，「請大家不要擔心；非常抱歉造成大家的不便」。

林靜儀也說，自己已經請辦公室聯絡取消本週及下週行程，同時也會一一通知這2天有接觸的朋友們，再次抱歉造成大家困擾，「我會在家隔離10天，請不用擔心」。

▼立委林靜儀確診。（圖／翻攝臉書／林靜儀醫師 溫柔堅定新中二）