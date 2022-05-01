蘇貞昌稱全台居隔2萬人　柯文哲直言「數字是假的」：做不了疫調

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌1日聽取報告，目前有2萬1836人在進行「3＋4」隔離新制，但新北市長侯友宜直言，光是新北市就比這個數目高，不清楚2萬多這個數字從哪裡來。對此，台北市長柯文哲也直言，今天居家隔離數字沒那麼多，「是因為我們沒有做了啦！做不下去了！所以數字是假的。」

針對蘇貞昌稱目前居家隔離者約2萬多人，目前台北市共有多少居家隔離者，以及剩下2萬多人在居家隔離是否省掉第一線壓力？柯文哲1日出席防疫記者會時回應，其實講明白的就是「沒有管理了」，需要考慮成本效益，以前新冠肺炎死亡率很高時，當然要嚴格管制，但倘若輕症化了，是否要這麼龐大的居家隔離確實有問題。

柯文哲提及，今年除夕時他就說過，當時全台有2萬多人在居家隔離，但8天前台北市也有2萬多人在居家隔離，若按照以前的方法，居家隔離2、3下就會讓整個台北市無法動了，不論做什麼事情都要看成本效益。

柯文哲強調，現階段疫情散開了，要做這麼龐大的居家隔離，「第一個是沒必要，第二個是做不到。」台北市今天就確診4134例個案，要怎麼做疫調？「不可能啦！不可能疫調，也做不了，沒必要也做不到。」

至於蘇貞昌的居家隔離2萬多人數字有無失真？柯文哲表示，跟大家講實話，今天居家隔離數量沒那麼多，是因為「我們沒有做了啦！做不下去了！所以數字是假的。」

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）