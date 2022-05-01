史書華反擊柯文哲「沒敢用你專業當賭注？」：還是要回家問媽媽

▲史書華。(圖／ETtoday資料照)



政治中心／台北報導

針對牙醫史書華要跟台北市長柯文哲打賭400萬元，死亡數不會如柯文哲所稱來到4萬人，而柯文哲1日回應「誰理他啊」。對此，史書華再透過臉書反擊，想也知道柯文哲說什麼都是隨便說說的，沒有懶Ｘ用他的專業當賭注做慈善嗎？還是要回家問一下媽媽？

由於柯文哲日前預估，年底將有400萬人確診，以美國1%致死率來算，將有4萬人死亡。對此，史書華則說，可以跟柯文哲打賭400萬元，死亡人數不會高於4萬人。

對此，柯文哲上午受訪時說，這就是典型的認知作戰，從頭到尾看過之後，就知道不是這個意思，日前「每日確診50萬」的言論，是北市府圖卡少了2個字「累計」，但從縱軸來看也看得到，「這就是刻意抹黑。」

柯文哲怒斥，政治上有攻防，但也知道不是那個意思，卻仍要故意抹黑，「為什麼要把政治搞得這麼卑鄙？不必要。」他也說，這不只是把人命拿來打賭不對，講的人也知道不是這個意思，卻還要為了達到抹黑對方，進而做這種事。

柯文哲表示，從台灣政治史上來看，從興票案、宇昌案、MG149案到葛特曼案，我們也是選舉過的人，都不會幹這種事情，不會故意製造假案傷害別人，但這就是很惡劣的台灣政治文化。

對此，史書華下午透過臉書再反擊，自詡專業，拿柯文哲的「專業預測」來跟他打賭做慈善，被柯粉抹成「拿人命打賭」。他質疑，「誰製造假案？五大弊案嗎？你回叫做認知作戰？斷章取義 惡意抹黑？到底是誰卑鄙惡劣？」

史書華表示，柯文哲當然不敢理，因為講的認知作戰，惡意抹黑、卑鄙惡劣都在說他自己，「你的口徑都跟中共的說法一致不是嗎？ 認知作戰呢」。

史書華指出，少點選舉算計，認真處理疫情，他全家都確診中，就是因為雙北疫情處理的差，然後一群柯粉詛咒他全家死光，「請柯市長好好管管你底下的狗吧」。

史書華反問，高雄有24個篩檢站，台北篩檢站才7個，這個怎麼說？至於敢不敢拿自己的預測打賭，想也知道柯文哲說什麼都是隨便說說的，沒有懶Ｘ用他的專業當賭注做慈善嗎？還是要回家問一下媽媽？

至於柯文哲說「誰理他」，史書華嘲諷，那個嘴臉跟以前跟他要政治獻金的時候差真多，倒是跟中共官員很像。