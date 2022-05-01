緩解新冠肺炎4症狀！　藥師籲民眾常備4種居家藥物

▲藥師曝4種居家用藥可以緩解新冠肺炎症狀。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導



隨著國內確診個案數字不斷攀升，民眾擔心恐慌的心情也逐漸加大，台南市藥師公會提醒民眾，由於多數國人已施打過新冠肺炎疫苗，截至目前為止，確診者發生重症或死亡的比例並不高，請民眾毋須過度恐慌，但針對類似新冠肺炎染疫四症狀，如頭痛發燒、喉嚨痛、咳嗽有痰、鼻塞流鼻水等情形，藥師公會也建議民眾可以在家中常備四大類藥物，以備不時之需。



台南市藥師公會理事長吳振名表示，新冠肺炎染疫的症狀類似感冒，主要是頭痛發燒、喉嚨痛、咳嗽有痰、鼻塞流鼻水，這四大症狀都有醫師藥師指示用藥可以用來緩解不適，民眾若是有上述症狀出現，除了可以使用快篩試劑先來檢測是否有染疫的可能，若是單純的感冒症狀出現，就可服用這些藥物來緩解身體的不適，若是染疫或是症狀嚴重就需趕快就醫治療。



吳振名說，緩解頭痛發燒的藥物，最常見的成分是乙醯胺酚(Acetaminophen)，也就是電視廣告的「普X疼」所含成分，各藥廠註冊的藥品商品名不同，但作用原理與治療效果都是一樣的，民眾不需有品牌迷思，只要相信藥師專業推薦同成分的藥物，就可達到同樣的治療效果，另一緩解頭痛發燒且具消炎作用的常用成分是伊普芬(Ibuprofen)，除了口服藥物，也可使用退熱貼來讓身體較為舒服。



針對喉嚨痛，吳振名說可使用殺菌口腔噴液、口腔消炎噴液劑或是含藥殺菌的喉片，甚至在喉嚨部位貼退熱貼來降溫，都可讓喉嚨痛的症狀盡快達到舒緩的效果。



至於咳嗽、有痰，吳振名也說口服西藥的止咳去痰藥物，或是口含中草藥製成的喉丸及藥粉，或是枇杷膏，都有不錯效果。要是有鼻塞、流鼻水的現象，口服第一代及第二代的抗組織胺藥或是使用鼻噴劑，也都可以快速緩解症狀。



吳振名再次提醒民眾，預防COVID-19四步驟，勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離、家中備好四類常備藥，有藥物的問題都可就近請教社區藥局藥師，若是有慢性病連續處方箋要領藥，也可提早拿到社區健保藥局請藥師協助備藥調劑。