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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認同疫情5月中下旬達高峰　柯文哲憂「超過PCR量能」出現黑數

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情升溫，有專家認為疫情趨勢於5月中下旬達到最高峰，衛福部長陳時中1日也表示認同，但仍要依據資料數據因應相關計畫。台北市長柯文哲也提及「的確有可能」，也擔憂確診案例到達多少時會出現黑數，也就是出現「不曉得是PCR數字沒增加，還是因為超過PCR量能後做不出來」的問題。

針對台北市確診數多少人會使醫療量能支持不住，以及陳時中稱5月中下旬為疫情高峰一事，柯文哲1日下午出席防疫記者會時表示，「有可能啦！」自己前兩週就說過戰略、戰術與戰鬥，國家決定的戰略只有一樣，從韓國數據或新加坡數據來看，年底前確診約400萬人左右是合理數字，「問題是你希望這400多萬人在多久時間內感染。」

柯文哲提及，400多萬人確診的時間拉太長會影響經濟，但一下子衝太高又擔心醫療體系會受不了，這的確是個大題目，且不是衛福部就可以決定的，這涉及國家經濟發展、國家安全等層面。

柯文哲指出，現在陳時中說疫情於5月中旬達到高峰，但問題是「確診案例到多少時會『黑掉』」，這也是台北市現在要求將快篩擋在前面的原因，至少能讓PCR量能有效率使用，「如果沒做這個動作，很快我們就『黑掉』，意思就是PCR數字沒增加，不曉得是真的沒增加，還是超過PCR量能後才做不出來，這是很大的問題。」

另外，關於上午諷刺陳時中「不要在辦公室吹冷氣看報表」，引來陳時中回應「有空去現場看看」言論，柯文哲再度回擊，「不用啦！老實講我還是那句話，陳時中旁邊的人，當年不是我同學，就是我的學生，這些人都管過醫院、實際執行過業務，奇怪！為什麼命令⋯我都覺得很奇怪，不應該是這個樣子。」

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

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