快訊／北市警察宿舍拆除鷹架倒塌　磚塊土石噴砸民宅嚇壞眾人

記者張君豪、郭玗潔／台北報導
台北市大同區歸綏街一前警察宿舍正在進行拆除作業，今（1日）工地鷹架突然坍塌，整座鷹架橫向傾倒，砸到對面民宅大樓上，磚塊、土石四處崩落，所幸沒有人員傷亡，警方接獲民眾報案後，已封鎖現場，通知工地相關人員前往處理，並通報1999，由權責單位對於施工公共安全部分進行稽查。
▲北市歸綏街寧夏路建案鷹架倒塌。（圖／民眾提供翻攝）
▲北市歸綏街寧夏路建案鷹架倒塌。（圖／民眾提供翻攝）
▲北市歸綏街寧夏路建案鷹架倒塌。（圖／翻攝自記者爆料網）
記者張君豪、郭玗潔／台北報導
台北市大同區歸綏街一前警察宿舍正在進行拆除作業，今（1日）工地鷹架突然坍塌，整座鷹架橫向傾倒，砸到對面民宅大樓上，磚塊、土石四處崩落，所幸沒有人員傷亡，警方接獲民眾報案後，已封鎖現場，通知工地相關人員前往處理，並通報1999，由權責單位對於施工公共安全部分進行稽查。
▲北市歸綏街寧夏路建案鷹架倒塌。（圖／民眾提供翻攝）
▲北市歸綏街寧夏路建案鷹架倒塌。（圖／民眾提供翻攝）
▲北市歸綏街寧夏路建案鷹架倒塌。（圖／翻攝自記者爆料網）
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