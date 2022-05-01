快訊／北市警察宿舍拆除鷹架倒塌　磚塊土石噴砸民宅嚇壞眾人

面對新冠肺炎疫情升溫，有專家認為疫情趨勢於5月中下旬達到最高峰，衛福部長陳時中1日也表示認同，但仍要依據資料數據因應相關計畫。台北市長柯文哲也提及「的確有可能」，也擔憂確診案例到達多少時會出現黑數，也就是出現「不曉得是PCR數字沒增加，還是因為超過PCR量能後做不出來」的問題。