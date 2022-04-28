「蔡政府防疫沒配套」　國民黨：應實施6成薪防疫照顧假

▲全台多間學校停課。（示意圖／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（28日）日召開「防疫監督平台：防疫政策亂象多，年輕父母有話說」記者會，批評蔡政府在新的防疫模式下，根本沒有防疫照顧的配套措施，導致家長、學校、補教手忙腳亂，呼籲應推動有薪照顧假，比照育嬰照顧假提供6成薪水。

國民黨文傳會副主委林家興指出，國民黨提出3項主張力挺年輕父母，首先，要求政府應儘快採買兒童疫苗以及充足供應學校快篩試劑；第二，頒佈家長專用的防疫指引，告知父母如何照顧染疫的小朋友；第三，推動有薪照顧假，比照育嬰照顧假提供6成薪水。

林家興說，實施快篩實名制後，所有藥局都大排長龍，健保系統也當機，顯然政府並沒有準備好足夠的快篩試劑，造成社會紛擾，若兒童確診，雖然政府告訴大家可以撥打1922與衛生所的電話，但家長都普遍打不進去。

此外，林家興抨擊，家長想向僱主請休隔離照顧假，很多公司都不同意，中央政府又把相關責任全部丟給地方政府，最近教育部研議確診考生延後或擇期舉行會考，但民間學者認為應該直接讓確診考生到隔離考場考試，以免影響考生權益。

桃園市議員參選人凌濤表示，陳時中的自主應變轉變成本土疫情破萬，人民要自求多福的現象，桃園疫情非常嚴重，市長鄭文燦針對幼兒、針對國小相關停課標準卻沒有對相關政策作出調整，身為孩子的爸爸，不願意讓孩子承受傷痛，務必要請鄭市長做出適當決策，不要讓家長和孩子承擔責任。

凌濤指出，桃園市快篩試劑及PCR篩檢站不足，希望鄭文燦可以盡快訂定停課、線上教學、快篩、確診相關指引，中央和地方完全脫鉤，必須有效通知，負起責任，制定可以遵循的標準，不能放任不管，讓家長及孩子置於險境。

身為台北媽媽的國民黨副發言人周羿希強調，母親非常擔憂在幼兒園孩童，政府是否能保護孩子的健康安全？快篩試劑今天實名制上路，政府提供每家藥局78份快篩試劑，一早藥局門外大排長龍，上班族的家長沒有時間購買，要家長怎麼安心？

周羿希指出，目前防疫相關單位動作慢，家長無法及時得知消息，甚至已經解除自主隔離才收到通知。政府應該要有相關配套措施，居家照護是目前最重要的事，應該要積極改進，別再讓家長無所適從！