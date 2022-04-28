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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃健庭：是地方的反映羅智強很弱　31位桃園藍議員不到一成支持他

▲台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨北市議員羅智強為參選桃園市長槓上黨中央，與主席朱立倫的「電話門」引起軒然大波。對於曾說羅智強選桃園市長「很弱」，國民黨祕書長黃健庭28日受訪澄清，不是他說羅智強很弱，而是地方這樣認為，經私下徵詢桃園市黨籍議員，31人中不到1成支持羅智強。

黃健庭28日上午接受媒體人黃暐瀚廣播專訪。對於羅智強稱電話門後，與朱立倫關係搞得越來越僵，羅還稱與黨中央沒溝通管道一事，黃健庭說，羅智強最近跟黨的溝通的確出狀況，這跟彼此信任感被破壞有關，講白了，就是跟朱立倫私下談話內容被轉傳有關。

黃健庭表示，羅智強與朱立倫電話內容被扭曲了，再經媒體轉傳後，對朱跟黨都造成很大傷害；此後羅又訴諸社群媒體，更造成溝通障礙，國民黨那陣子也有所謂的黨務高層、黨務人士也會對外放話，造成互信受傷害。

但黃健庭也說，等事情緩和，可以與羅智強再見面溝通，只是沒想到這件事不會停，「每天都有新的戲碼出來」，不是我們想要的發展狀況，所以他認為還是找個時間跟羅見面談談比較理想。

黃暐瀚追問，電話門後，你跟羅沒再連絡？黃健庭坦言，「對！」羅智強跟黨中央沒有斷線，是暫時沒聯絡，羅都有我們的LINE，隨時可以聯繫。

黃健庭強調，電話內容不該對外透露，每人都可以有意見，但表達時必須要為黨設想；任何團隊、組織都經不起這樣的內耗，還是盡量在黨內溝通。不能提名羅智強不是朱立倫講的，而是更早之前由選策會決定的，因為不只是民調，連地方阻力也很大，我們是看到這問題，才不惜講到不會提名羅，希望羅不要貿然宣布參選桃園。

對於曾說羅智強很弱，黃健庭澄清，不是他認為羅智強很弱，而是地方反映羅很弱。詢問地方意見領袖，大家一致不看好，徵詢黨籍議員後，他們對羅的支持度也非常低，所以綜合起來，是地方反映羅智強很弱。

黃暐瀚表示，羅智強後來去桃園進行一些活動，例如與議員搭車，發現桃園議員都很歡迎他，但黨中央卻說議員反映不好，是說謊，且桃園議員沒有公開講不歡迎羅智強，但黨中央收到的訊息卻好像議員不希望羅當母雞。

黃健庭透露，當時徵詢議員是私下徵詢，可以不要具名，結果31位黨籍議員中，不到一成願意支持羅智強，這個就是地方阻力很大，羅智強現在必須突破這點。

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