幸運巧合！首次演練就遇確診　中華大學逃過全校停課、戳鼻子

▲中華大學首次進行疫情線上教學演練，就遇到有學生確診。（圖／翻攝google map）

記者陳凱力／新竹報導

新竹中華大學一名學生曾與確診者用餐，他因感冒症狀6日前往台北馬偕醫院採檢PCR，卻認結果陽性，目前隔離治療中，不過還好，足跡回推後剛好是校方進行遠距教學週，再加上清明連假，也讓中華大學在這一波確診疫情中幸運避過停課命運。

校方表示，這名確診大一生家住桃園，2日上台北與親友聚餐後出現喉嚨痛、咳嗽等感冒症狀，因自行快篩發現陽性，6日再前往台北馬偕醫院進行PCR確診，結果為陽性確診。

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大一生目前已進入醫院隔離治療中。校方進行足跡回推，確認3月28日至4月1日皆為線上教學周，而確診學生從26日起就未進入校園，因此中華大學未列入停課名單中。

近期只要校園傳出確診，幾乎都出現群聚發生，且除了全校停課，還要動用大批醫療人力物資進駐校園全面篩檢，幾千名師生排隊乖乖接受採檢，不只學生、職員，就連同住家人也跟著受到波及。這一次中華大學免除停課、全校採檢以及群聚風險，可說幸運非常，校方也說明，「遠距教學週」是為了因應疫情而做的演練，從這學期開始，挑選一週進行演練，總共需要2次，3月28日是校內首次演練，沒想到就剛好遇到學生確診，真的是非常巧合。

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