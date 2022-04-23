嫌20元白飯「只吃半碗」太貴　奥客夫妻囂張摔盤還嗆：上了賊船



▲一對夫妻到苗栗大湖餐廳用餐，不滿以人頭計費的白飯自己只吃半碗要收一樣錢，朝店員大生咆哮。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導



有網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，一對夫婦到苗栗大湖一間餐廳用餐，店員事前告知，白飯以人頭計費，1人20元，沒想到吃到一半婦人卻因「自己只吃半碗飯」不滿收費方式而咆哮，男子也爆怒摔盤子。事後店家報警，警方根據車牌找到當事人前來釐清，這對夫妻才終於改口道歉，希望獲得諒解。

「爆料公社二社」的臉友發文，22日午間用餐時間，一對夫婦進到店內用餐，點餐時店員明確向2人說明「一個人白飯20元、吃到飽」，沒想到吃到一半，婦人開始咆哮「我吃半碗也要付20塊嗎？真是上了賊船！」，另一名男士則暴怒摔盤子。

▲▼事後店家向警方備案，請求員警向民眾勸導，為了確認店家不提告，因此警方請店家一同前往警局，這對夫妻才當面向餐廳業者道歉。

▲之後店家並未收取賠償及費用就請這對夫妻離開，並報警備案。店家說沒有要賠償，「只是需要一個道歉」。

警方接獲報案後，前往現場處理，店家告訴警方，沒有要求賠償與提告，但是希望警方能夠對這對夫妻進行勸導。由於店家不提告，毀損罪嫌又屬告訴乃論，為了慎重，警方依然請店家也一同前往警局做最終確認，這對夫妻看到店家後，才連連告罪，不斷向餐廳業者說抱歉。

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