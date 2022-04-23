　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嫌20元白飯「只吃半碗」太貴　奥客夫妻囂張摔盤還嗆：上了賊船

▲嫌20元白飯「只吃半碗」太貴　囂張摔盤奧客夫妻道歉了。（圖／翻攝「爆料公社二社」）
▲一對夫妻到苗栗大湖餐廳用餐，不滿以人頭計費的白飯自己只吃半碗要收一樣錢，朝店員大生咆哮。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

有網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，一對夫婦到苗栗大湖一間餐廳用餐，店員事前告知，白飯以人頭計費，1人20元，沒想到吃到一半婦人卻因「自己只吃半碗飯」不滿收費方式而咆哮，男子也爆怒摔盤子。事後店家報警，警方根據車牌找到當事人前來釐清，這對夫妻才終於改口道歉，希望獲得諒解。

「爆料公社二社」的臉友發文，22日午間用餐時間，一對夫婦進到店內用餐，點餐時店員明確向2人說明「一個人白飯20元、吃到飽」，沒想到吃到一半，婦人開始咆哮「我吃半碗也要付20塊嗎？真是上了賊船！」，另一名男士則暴怒摔盤子。

▲嫌20元白飯「只吃半碗」太貴　囂張摔盤奧客夫妻道歉了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼事後店家向警方備案，請求員警向民眾勸導，為了確認店家不提告，因此警方請店家一同前往警局，這對夫妻才當面向餐廳業者道歉。

▲嫌20元白飯「只吃半碗」太貴　囂張摔盤奧客夫妻道歉了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

之後店家並未收取賠償及費用就請這對夫妻離開，並報警備案。店家說沒有要賠償，「只是需要一個道歉」。

警方接獲報案後，前往現場處理，店家告訴警方，沒有要求賠償與提告，但是希望警方能夠對這對夫妻進行勸導。由於店家不提告，毀損罪嫌又屬告訴乃論，為了慎重，警方依然請店家也一同前往警局做最終確認，這對夫妻看到店家後，才連連告罪，不斷向餐廳業者說抱歉。

►幸運巧合！首次演練就遇確診　中華大學逃過全校停課、戳鼻子

►「馮迪索開也要告訴你」遇鬼切迴轉　求生小發財激出神甩尾

►竹市啟動居家照護關懷中心　輕症確診者經評估可採居家照護

►敢背叛「家人斷手連座」！黑幫吸收新血　國中生穿內褲大街示忠誠

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
排班起口角！　他怒朝同事肚子開一槍
台東暴雨土石流　「多良車站」成孤島關閉一天
快訊／今日確診飆破4千？　陳時中14:00說明
快訊／疫情有新變化？　中央突找柯文哲、侯友宜開會
「紅蘿蔔狀對流雲系」狂冒！　這一帶迎劇烈雷雨、下冰雹
與病毒共存「至少30-60兒童染疫亡」！　醫憂2件事
快訊／高雄2區停電！　台電緊急搶修
快訊／石原聰美當媽了！　報喜「寶寶剛誕生」
快訊／4縣市「豪大雨特報」！　午後降雨範圍變更廣
快訊／板橋28歲重機男自撞！　倒地身亡
快訊／「學姊」黃瀞瑩確診！　症狀曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

嫌20元白飯「只吃半碗」太貴　奥客夫妻囂張摔盤還嗆：上了賊船

跨線硬插警車...蛇行自撞電桿　酒駕男：因為看到警察會怕

月入10萬男餐廳性霸凌女服務生　「人格保證」拒認罪下場更慘

九天玄女又來了！　這次降肉嘉義縣消防局...籲安裝火災警報器

桃警掃蕩黑幫檢肅治平專案43人 「多角化經營」恐嚇詐騙全都來

快訊／台8線40m高大樹倒塌雙向中斷　居民警消電鋸支援搶通單線

槍毒一起搞！南警同步掃蕩暴力犯罪集團　逮7治平對象

板橋重機自撞分隔島！騎士噴飛數公尺昏迷　送醫搶救不治

宿醉男無照騎車...停紅燈滑手機代價高　「前一天喝酒還沒退」

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

老公寓居隔怎下樓取藥？　陳時中：把鑰匙丟下來

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

嫌20元白飯「只吃半碗」太貴　奥客夫妻囂張摔盤還嗆：上了賊船

跨線硬插警車...蛇行自撞電桿　酒駕男：因為看到警察會怕

月入10萬男餐廳性霸凌女服務生　「人格保證」拒認罪下場更慘

九天玄女又來了！　這次降肉嘉義縣消防局...籲安裝火災警報器

桃警掃蕩黑幫檢肅治平專案43人 「多角化經營」恐嚇詐騙全都來

快訊／台8線40m高大樹倒塌雙向中斷　居民警消電鋸支援搶通單線

槍毒一起搞！南警同步掃蕩暴力犯罪集團　逮7治平對象

板橋重機自撞分隔島！騎士噴飛數公尺昏迷　送醫搶救不治

宿醉男無照騎車...停紅燈滑手機代價高　「前一天喝酒還沒退」

獨／特斯拉突亮「小烏龜」秒鎖死　CEO女車主嚇壞：好險不在國道

排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

華府傳槍響4人中彈！菲裔槍手高級住宅區內開火　警方包圍時自戕

先探／謝金河：題材極大化的陷阱

正妹臉蛋堪比辣模！下面卻是「妊娠紋啤酒肚」　她竟每月爽賺38萬

辭華視總經理又下主播台！陳雅琳首發聲揭「關鍵原因」：還在思考

清冠1號治療預防Omicron有效　中醫師評估小朋友也能服用

台東暴雨！南迴公路驚傳土石流　多良車站成孤島...關閉一天搶修

五甲變電所饋線跳脫！高雄鳳山5730戶停電　台電：已全復電

海底狂冒粉紅泡泡超療癒！墾丁珊瑚大爆卵　灑花為媽祖慶生

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

社會熱門新聞

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

嘉義狂下雞蛋大冰雹　民眾：車子鈑金像被打凹！

特戰士官下屬驚爆借50萬：好班長被高利貸糟蹋

板橋重機自撞分隔島！騎士噴飛數公尺亡

新北地檢女檢察官確診！　緊急快篩13人

上百網紅捲假鞋風波！廠商退款條件變了

20mins700元台中私娼寮遭強拆　里長：20多個家庭怎麼活

逮毒蟲丟槍摔安全帽挨批　警回應

特戰士官被收押　傷者恐成植物人

暴力勒索砂石車司機　藝人丁寧之弟被捕

工程師騎重機猝死！突倒路肩嚇壞路人

小姐喝到吐　他撿屍不成拿了手機就跑

她自助洗衣被清出　男「下鍋混洗」帶走

更多熱門

相關新聞

高雄版「腳交千金」踹椅背：送我去警局　願望成真了

高雄版「腳交千金」踹椅背：送我去警局　願望成真了

台中「腳交千金」的脫序行徑在網上瘋傳，掀起廣大嘲諷與謾罵，如今高雄也出現類似案例。一名女乘客先是表示，要去長庚醫院，後來又改口到捷運站，並要求退錢，兩人在車內爆發口角，最後運將也如她所願，真的開去警局。

她失控「啟動逃生滑梯」！下秒直接滑到停機坪狂奔

她失控「啟動逃生滑梯」！下秒直接滑到停機坪狂奔

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

「95加150元！」奧客見130元跳停暴怒搶油槍

「95加150元！」奧客見130元跳停暴怒搶油槍

10萬網紅大鬧飯店！辱罵懷孕員工「打了妳我賠得起」

10萬網紅大鬧飯店！辱罵懷孕員工「打了妳我賠得起」

關鍵字：

奧客

讀者迴響

熱門新聞

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！剛錄2節目：滿滿的愧疚

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

16歲少女疑打疫苗亡　臉凍到不成人形無法下葬

7縣市大雨特報　全台「暖如夏」上看33度

蔡英文特赦2國軍官兵！網點名最該特赦對象

陳時中喊可丟鑰匙下樓！她預言這行業要發了

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

明天媽祖生日！命理師曝參拜3禁忌

淡水現未來感爆改車！阿公嬤蝦趴上路網看傻

第一眼先看到鯊魚還是腳？

男跌進50條鱷魚池中　被5鱷魚分食

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面