夜店嗨完確診「只是衰一點」他嗆：誰沒內用過　網1原因氣到最高點

▲網友呼籲別再公審去夜店的確診者，結果反遭罵翻。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「沒有人想確診！」一名男網友發文表示，現在有越來越多人在攻擊去夜店的確診者，但是都打完三劑了，也有遵循政府防疫規定，他們沒做錯什麼事情，真的不該被公審。貼文曝光後，底下網友風向一面倒，紛紛直呼「到底什麼無腦護航」、「沒人想被去夜店確診的人傳染」。

這名網友在Dcard上，以「沒有人想確診」為題發文，提到現在有越來越多人攻擊去夜店而確診的人，但是又有誰想確診？這些人即便去夜店，但都有打三劑疫苗，且遵循防疫規定，並沒有做錯任何事，又不可能永遠活在恐懼當中。

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原PO進一步說道，疫情發生的這兩年多來，誰沒有去過餐廳內用？又有誰沒拿下口罩過？這些人只是衰了一點，去夜店染疫而已，不論是隔離或後遺症，都是確診者會最痛苦，大家真的不要那麼無聊公審人。

▲國內疫情多點爆發，民眾篩檢需求增高。圖與本文無關。（資料照／記者湯興漢攝）

貼文曝光後，底下網友大多傻眼回應，「被他們傳染的才最痛苦吧」、「我覺得被他們傳染的人比較衰」、「他們承擔的風險直接無情轉移到我們身上欸」、「他們在裡面爽，快樂建築在別人痛苦上」、「我們班有人因為去夜店確診，我們這些明明沒去的人知道了這件事情之後，卻還要東奔西跑，跑去篩檢站曬太陽排兩個小時只為了快篩，但我們根本沒去夜店」。

還有網友點出最氣的1關鍵，「夜店在疫情期間是高風險的地方，疫情嚴重本來就要避免去啊，自己可以避免的東西為什麼還要明知故犯」、「夜店又不是非去不可」、「吃飯是生理基本需求，難道去夜店也是？什麼爛比喻」、「夜店內用跟吃飯內用不一樣欸，別搞錯了」。